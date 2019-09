Chi non desidera l’abito da sposa dei propri sogni? Antonio Riva , il celebre stilista che ha aperto le porte del suo atelier a Sky Uno, con il suo nuovo programma in onda tutte le domeniche alle 21.15 (visibile al canale 108 e su digitale terrestre al 455). Gli abbiamo chiesto come dev’essere l’abito perfetto: continuate a leggere e scoprite di più!

Antonio Riva è tra gli stilisti più famosi e affermati d’Italia. Le sue creazioni, conosciute e acclamate in tutto il mondo, sono state spesso scelte da donne dello spettacolo come Michelle Hunziker, Laura Pausini, Madalina Ghenea, Ornella Vanoni e Federica Panicucci. Le collezioni del designer sono presenti in più di ottanta punti vendita sparsi per il mondo, tra cui i seguenti paesi: Giappone, Cina, Korea, Bahrein, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

La filosofia della maison risiede nella tradizione sartoriale, e non è altro che un must riconoscibile in ogni sua creazione. Il suo stile singolare è divenuto, negli anni, un vero e proprio punto di riferimento.



Qual è, però, la formula magica per l’abito perfetto? Lo stilista non ha dubbi: non c’è; o meglio, non ne esiste una applicabile a tutte le aspiranti spose, poiché ognuna è perfetta a modo suo.

Ci sono, tuttavia, dei consigli che andrebbero seguiti per non commettere errori "imperdonabili". Ad esempio, molte volte Antonio Riva riceve ragazze convinte di alcune idee che non riflettono la loro personalità. Stralci di giornale, foto su Instagram “illudono” molte delle future spose in procinto di scegliere l’abito nuziale, poiché non compatibili con la propria essenza. È bene ricordare che il vestito perfetto deve rispecchiare perfettamente la persona, in tutto e per tutto: sia per la fisicità, che per il carattere, ed occorre avere un’ottima consapevolezza di sé. Inoltre, occorre che la candidata sia aperta al cambiamento e si lasci guidare dallo stilista, per ottenere un risultato ottimale.

Qual è il colore perfetto? Antonio Riva non ha dubbi, è il bianco. Completamente da evitare sono gli abiti dai colori accesi come il rosso o il blu. Lo stilista non ama particolarmente le spose colorate, e predilige le tonalità tenui come l’avorio e il rosa, purchè siano impercettibili.

Lo stilista, avendo una formazione di architetto, apprezza la semplicità, le linee e i volumi essenziali.

Ovviamente, non mancano i consigli per arrivare pronte alla prima prova abito. Occorre essere totalmente rilassate, prive di stress. Si tratta di un’occasione unica, per ogni donna, ed è giusto affrontarla più serenamente possibile, per goderne pienamente.

