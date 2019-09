Programmi TV da non perdere stasera, sabato 21 settembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 21 settembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2019: Le audizioni, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la seconda puntata della nuova edizione di X Factor 2019, dedicata alle Audizioni. I ragazzi si esibiscono davanti ai giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta. Chi riceve 4 Sì passa automaticamente alla fase successiva, i Bootcamp.

Cucine da incubo, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, erede italiano di Gordon Ramsey, è pronto a girare in lungo e in largo l'Italia e rispondere alle richieste d'aiuto provenienti da ristoratori nei guai e risollevare le sorti dei loro locali.

La mia vita in una setta, ore 21:10 Crime investigation

Su Crime investigation, alle 21:10, va in onda uno speciale dedicato alla nuova stagione di “La mia vita in una setta”. Le storie raccontate alla giornalista Elizabeth Vargas da persone che sono riuscite ad uscire da pericolose sette e gruppi religiosi.

Dior - I dieci anni che sconvolsero la moda, ore 21:15 Sky Arte

Christian Dior si impose tra il 1947 e il 1957. Un fenomeno inedito: per un decennio un solo stilista decise le più importanti trasformazioni della moda.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, La dr. Dawn si occupa di una donna che emana un odore di pesce dalle parti intime, mentre il dr. Christian è alle prese con un uomo con una cicatrice sul viso che gli dona una faccia da delinquente.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Nasca: gli ultimi segreti, ore 20:55 National Geographic

Grazie alle analisi sul DNA e all'uso delle moderne tecnologie, una squadra di scienziati potrebbe scoprire il significato delle misteriose linee di Nasca.

Epidemie killer, ore 21:05 Discovery science

I veterani dell'Iraq tornano infetti da un batterio letale mutante, mentre le autorità sanitarie esaminano le segnalazioni di una grave patologia che colpisce i bambini.

Oak Island: il codice Shakespeare, ore 21:00 History

Petter Amundsen, organista norvegese, crede di aver decifrato un codice segreto di Shakespeare che potrebbe condurre a una preziosa mappa del tesoro.

Buthan: un paradiso sull’Himalaya, ore 21:10 Nat Geo Wild

C'è un luogo in cui natura e religione si incontrano. Tra il Tibet e l'India, il Buthan è uno dei posti più belli dell'Himalaya. In questo luogo così meraviglioso, il rispetto per la natura e la vita è uno dei valori fondamentali.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson in “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

Quantico, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Continuano anche gli episodi di “A.P. Bio”, la serie con protagonista Jack Griffin, studioso di filosofia di Harvard che si vede soffiare il lavoro da Miles Leonard, suo rivale. A quel punto, Griffin torna in Ohio per lavorare come insegnante alla Advanced Placement Biology.

The Flash, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo la serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo anche la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Mr Magoo, ore 20:50 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo: la maledizione del mostro del lago, ore 21:00 Boomerang

Le vacanze sono iniziate! Scooby e i suoi amici non vedono l'ora di godersi il meritato relax, ma dei misteriosi avvistamenti in un lago li rimettono subito al lavoro.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

