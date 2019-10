Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 21 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 21 settembre, in TV su Sky. Commedie, western e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mrs. Mills – Un tesoro di vicina, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia diretto e interpretato da Sophie Marceau, con Pierre Richard, Alexandre Nguyen, Nicolas Vaude, Gaël Zaks. La routine di una scrittrice di romanzi rosa, convinta che la vita nei libri sia molto più bella di quella reale, viene piacevolmente stravolta da un'anziana e stravagante vicina di casa. Una divertente commedia per cambiare il proprio sguardo sul mondo.

Ieri, oggi, domani, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Vittorio De Sica. Un film con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffré, Tina Pica, Tecla Scarano, Agostino Salvietti. Il film è suddiviso in tre episodi ognuno intitolato con il nome della protagonista: Adelina, Anna, Mara. De Sica si avvale di tre autori di assoluto valore come Eduardo De Filippo, Alberto Moravia e Cesare Zavattini per realizzare questo trittico sulla donna. Sophia Loren è protagonista di tutti e tre gli episodi, con al fianco uno splendido Marcello Mastroianni. La pellicola ha vinto l’Oscar come miglior film straniero.

Il campeggio dei papà, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film di Fred Savage, con Cuba Gooding Jr., Lochlyn Munro, Richard Gant, Tamala Jones, Paul Rae, Brian Doyle-Murray. Charlie Hinton e Phil Ryerson sono i due papà già protagonisti del divertente “L’asilo dei papà”, questa volta alle prese con la gestione di un campeggio estivo per ragazzi. La situazione, però, risulta più complicata del previsto e Charlie è costretto a chiedere l'aiuto a suo padre, il colonnello Buck Hinton. Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr..

Mortdecai, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di David Koepp, con Johnny Depp, Michael Byrne, Ewan McGregor, Jeff Goldblum, Oliver Platt. Charlie Mortdecai, mercante d’arte e viveur, ha un problema con la regina, a cui deve qualche milione di sterline di tasse. Il giorno in cui il servizio segreto inglese gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato trafugato, Mortdecai accetta d'imbarcarsi nell'impresa, nella speranza di estinguere il debito, nonostante questo comporti avventurarsi “nelle colonie”, ovvero in California. Basato sulla serie di romanzi scritti tra gli anni ‘70 e ‘80 da Kyril Bonfiglioli, il film è ricco di originalità in ogni fotogramma.

La lingua del santo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Carlo Mazzacurati, con Ivano Marescotti, Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ferrari, Antonio Albanese, Giulio Brogi. Due uomini alla deriva rubano una preziosa reliquia. Commedia amara di Carlo Mazzacurati ispirata ad un fatto di cronaca.

Film western da vedere stasera in TV

Balla coi lupi (versione estesa), ore 21:15 Sky Cinema Due

12 candidature e 7 Premi Oscar per “Balla coi lupi”, film western diretto ed interpretato da Kevin Costner. Un ufficiale di cavalleria ferito supera con il proprio esercito il confine che lo divide dal nemico. Nonostante il segno di sfida non viene colpito, e in piena solitudine alimenterà il senso critico che manca agli altri soldati. Con il tempo riuscirà a comunicare con un lupo e a diventare amico dei pellerossa. Film entrato nella storia del cinema che offre una visione cruda della storia americana.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Operation Chromite, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Jae-Han Lee, con Liam Neeson, Lee Jung-Jae, Beom-su Lee, Se-Yeon Jin, Mathew Darcy, Sean Dulake. 1950: una squadra di spie viene incaricata di ottenere le informazioni cruciali per spezzare il predominio dei nordcoreani. “Operation Chromite” racconta la vera storia degli eroi che liberarono la Corea del Sud, uno spy movie per chi ama i film di guerra e d’azione.

Un uomo tranquillo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2019 diretto da Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern, John Doman. Nels è un uomo con una vita serena che guida uno spazzaneve in Colorado. La sua vita viene bruscamente sconvolta dalla morte del figlio Kyle, liquidata dalle autorità come un'overdose di eroina, e invece causata da una gang di spacciatori di droga. Da quel momento Nels avrà come unico obiettivo di punire i colpevoli. Liam Neeson in una storia di vendetta, remake del film norvegese “In ordine di sparizione”.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Encounter – Il contatto, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Paul Salamoff, con Luke Hemsworth, Anna Hutchinson, Cheryl Texiera, Tom Atkins. Un gruppo di amici compie una grandiosa scoperta durante una scampagnata fuori porta: un velivolo che proviene da un altro pianeta con all’interno una strana creatura. Le intenzioni di questo alieno sembrano sin da subito poco chiare, e il finale è tutto da scoprire. Una pellicola low budget dal sapore anni ’80, che vi allieterà la serata anche solo strappandovi un sorriso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Passione ribelle, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Billy Bob Thornton, con Penelope Cruz, Henry Thomas, Matt Damon, Lucas Black. Il cowboy John Grady Cole vede letteralmente capovolgersi il suo mondo. Siamo negli anni ‘40 e ciò che resta del west viene ingoiato dalle strade e dalle costruzioni. Sua madre vende il ranch a una società petrolifera. Partendo per il Messico col suo amico Lacey, Cole crede di trovare qualcosa di ciò che ha perduto, una terra selvaggia buona anche per i cavalli. Tratto dal romanzo di Cormac McCarthy “Cavalli selvaggi”, il film è un western moderno ben riuscito, con grandi interpreti.

Still Alice, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“Still Alice”, un film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata. Un’intensa interpretazione di Julianne Moore, premiata con l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Asher, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Michael Caton-Jones. Un film con Famke Janssen, Jay Hieron, Blake Perlman, Marta Milans, David Wohl, Ron Perlman. Asher, un membro del Mossad, diventa un killer su commissione a New York. Durante un lavoro andato storto, conosce Sophie. Nasce un sentimento, ostacolato dal passato dell'uomo. Film in prima visione TV, venerdì 20 settembre alle ore 21:15 su Premium Cinema.

Film biografici da vedere stasera in TV

Red Joan, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Trevor Nunn, con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes. Le controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del KGB che lavorò per i sovietici per circa 40 anni, dagli anni '30 alla "pensione" nel 1972. Un'incredibile storia vera che prima ha ispirato il romanzo, ricco di elementi di finzione, “La ragazza del KGB” di Jennie Rooney e poi è stata portata sul grande schermo dal regista Trevor Nunn.

La teoria del tutto, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film biografico del 2014 diretto da James Marsh, con Eddie Redmayne, David Thewlis, Emily Watson, Enzo Cilenti, Charlie Cox, Simon McBurney. La pellicola racconta la vita del famoso fisico Stephen Hawking: gli studi, la malattia, la famiglia e il bellissimo rapporto con l’ex moglie. Un film toccante, vincitore di un Premio Oscar e tre Golden Globe.

Film thriller da vedere stasera in TV

Prisoners, ore 21:00 Premium Cinema

Film diretto da Denis Villeneuve, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo. In una cittadina americana due bambine spariscono misteriosamente. Il padre di una di loro, convinto di conoscere il colpevole, lo rapisce per farlo confessare. Nel frattempo, l’investigatore Loki è sulle tracce di un altro sospettato. Un bel thriller psicologico ad alta tensione.

Film horror da vedere stasera in TV

Annabelle, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Horror americano del 2014 per la regia di John R. Leonetti, con Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard, Tony Amendola, Eric Ladin. John regala alla moglie incinta una rara bambola d’epoca vestita con un abito da sposa. Durante una notte terribile, però, la famiglia si vede attaccata da una violenta setta satanica. Sangue e terrore non sono l’unica cosa che li perseguita: gli adepti hanno infatti evocato un’entità diabolica a cui niente sembra sopravvivere: Annabelle. Prequel de “L'evocazione - The Conjuring”.

