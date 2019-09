Programmi TV da non perdere stasera, domenica 8 settembre

Programmi TV in onda stasera

Antonio Riva: Una sposa da sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

A Milano, in un prestigioso atelier, due spose si sfidano per portarsi a casa un abito da sogno, creato appositamente per loro dal celebre stilista Antonio Riva.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

100 anni di Gianni Brera - C’era una volta Gioann, ore 21:15 Sky Arte

A cent'anni esatti dalla sua nascita ripercorriamo vita e carriera dello scrittore e giornalista sportivo Gianni Brera, con la voce narrante di Gioele Dix.

Vero o fake?, ore 21:00 Blaze

Quanto di ciò che vediamo su Internet è reale? “Vero o Fake?” è la serie che porta alla luce gli inganni e le verità della rete. Un team di esperti svela i segreti dietro alcuni dei filmati più incredibili e più cliccati del web.

Comedy Central presenta… Antonio Giuliani, ore 21:00 Comedy Central

Sei speciali monografici esclusivi di grandi comici italiani. Ognuno propone uno spettacolo inedito registrato a Milano al Teatro San Babila. Nella puntata di stasera, Antonio Giuliani.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay intraprende una spedizione antropologica e gastronomica per scoprire persone, luoghi e sapori incredibili. Stasera lo chef è tra le montagne del Marocco.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Le città nascoste: Il Cairo, ore 21:00 History

Michael Scott usa le moderne tecnologie per rivelare i segreti dell'antica Atene. Il suo viaggio inizia nell'Acropoli. In seguito, analizzerà un meraviglioso tempio.

Wild Europa, ore 21:00 Nat Geo Wild

L'Europa ospita rarissime creature animali, dalle nordiche razze feline fino alle meravigliose specie che vivono nel Mediterraneo. Analizziamo le meravigliose foreste del continente europeo. Al loro interno, sono racchiusi habitat unici e complessi.

Serie TV in onda stasera

City on a hill, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo i primi due episodi di “City on a hill”, la serie tv creata da Charlie McLean, basata su un'idea originale di Ben Affleck e MacLean. Ambientata nella Boston dei primi anni Novanta, ha come protagonisti Kevin Bacon, Aldis Hodge, Amanda Clayton, Cathy Moriarty.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la prima stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

The Big Bang Theory, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Roswell, New Mexico, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo in replica gli episodi della nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:14 Premium Action

Alle 21:14 su Premium Action, altri due episodi di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Condizioni di utilizzo”.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la terza stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

The Stewie Griffin Show, ore 20:55 Fox animation

Dalle 20:55 su Fox animation parte “The Stewie Griffin Show”: irriverente, sfrontato, senza peli sulla lingua, Stewie Griffin è lo showman col pannolino amato da tutti.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:00 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Henry Danger, ore 20:50 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: avventure giganti, ore 21:00 Boomerang

Tom e Jerry sono tra gli ultimi animali rimasti a Storybook Town, un parco dei divertimenti ispirato alle favole, dove i sogni si realizzano, se ci credi davvero.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV