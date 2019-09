Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 8 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Macchine mortali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Fantasy americano del 2018 per la regia di Christian Rivers, con Hera Gilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George. Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata a un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la terra, prendendo di mira le città più tradizionali. Tom è membro di una classe inferiore e si trova a combattere per la sopravvivenza dopo aver incontrato Hester, pericolosa fuggitiva. I due sigleranno un’alleanza destinata a cambiare il futuro.

Film thriller da vedere stasera in TV

Gangster Squad, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Anthony Mackie, Josh Brolin, Giovanni Ribisi. Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, pugile ebreo col vizio della vittoria, risale la gerarchia della criminalità a colpi di pistola e crimini efferati. Padrone superbo e incontrastato della città, compra tutto e tutti deciso a superare i confini di Los Angeles e a 'occupare' Chicago. Un film che ricorda “Gli Intoccabili” pur non avendone le stesse qualità. Per gli amanti del genere.

Ore disperate, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 1990 di Michael Cimino, con Mickey Rourke, Anthony Hopkins, Kelly Lynch e Mimi Rogers. Michael evade con il fratello minore, Willy, e un altro detenuto. Loro complice è Nancy, affascinante avvocatessa di Bosworth. I tre si rifugiano nella casa della famiglia Cornell, dove attendono l’arrivo di Nnacy. Nel corso del sequestro emergono tutti i problemi della famiglia Cornell, e la vicenda si complica in un attimo.

Film per ragazzi da vedere stasera in TV

Justin e i cavalieri valorosi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Justin da ragazzo diventa uomo e inizia il suo percorso per diventare cavaliere. Prodotto spagnolo patrocinato da Antonio Banderas nelle vesti di produttore e "interprete".

Film commedia da vedere stasera in TV

Mean Girls, ore 21 su Sky Cinema Family

Una commedia dinamica e dall’indiscutibile vivacità, diretta da Mark Waters, con Lindsay Lohan, Lacey Chabert, Amy Poehler, Tina Fey e Amanda Seyfried. La quindicenne Candy Heron è una ragazza tenace e determinata, cresciuta in Africa e convinta di potersela cavare in ogni situazione. A farle cambiare idea saranno le sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo che la ragazza conoscerà una volta tornata in America. Ben presto Candy si troverà ad affrontare un mondo ben più difficile di quello che ha affrontato fino a quel momento.

Una notte da leoni 2, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 2011 per la regia di Todd Phillips, con Mason Lee, Bradley Cooper, Jamie Chung, Zach Galifianakis e Ed Helms. Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Dough parte per la Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Visto come è andata con l’addio al celibato a Las Vegas, Stu decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillissimo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Naturalmente, ogni calcolo sarà disatteso da un mix di eventi potentissimo…

Friends with Kids, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2011 per la regia di Jennifer Westfeldt, con Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm, Kristen Wiig e Megan Fox. Jason e Julie sono amici di lunga data, talmente presi dalle loro carriere lavorative che hanno escluso la possibilità di dedicarsi agli affari di cuore. Poiché tutti coloro che hanno conosciuto hanno iniziato ad avere figli, i due decidono di farne uno senza lasciarsi coinvolgere emotivamente. Quando però cominciano a frequentare persone differenti, l’equilibrio si sgretola e si scopre che, tutto sommato, entrambi tengono all’altro.

Amore e guerra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 1975 di Woody Allen con Woody Allen, Diane Keaton e Harold Gould. Storia di un perfetto codardo durante le guerre napoleoniche. Alcune gemme alleniane nel mezzo di una celebre rivisitazione di un romanzo russo.

Pupazzi senza gloria, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Esilarante commedia del 2018 diretta da Brian Henson, con Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Joel McHale e Leslie David Baker. A Los Angeles umani e peluches convivono pacificamente finché un giorno i membri di un famoso show di pupazzi degli anni Novanta, la Happytime Gang, cominciano a essere assassinati uno dopo l’altro. La poliziotta umana Conni Edwards e il detective privato pupazzo Philip Phillips (doppiato da un esilarante Maccio Capatonda) vengono incaricati di risolvere il caso e di catturare il colpevole.

Un marito a metà, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film francese del 2017 per la regia di Alexandra Leclère, con Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent, Jackie Berroyer. Sandrine è sposata da 15 anni ed è madre di due figli quando scopre che il marito la tradisce. Superato lo shock iniziale, decide di incontrale Virginie, la rivela, e farle una proposta imbarazzante: condividere Jean. Virginie è d’accordo e le due donne introducono l’uomo al nuovo stile di vita: quello che al marito fedifrago pare inizialmente un sogno, si rivelerà presto un incubo…

Parlami d’amore, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un film diretto e interpretato da Silvio Muccino, con Aitana Sánchez-Gijón, Carolina Crescentini, Andrea Renzi, Flavio Parenti. Sasha è nato sotto una cattiva stella. I genitori tossici lo hanno isolato crescendolo in una comunità di recupero e, alla loro morte, lo hanno lasciato in un limbo di dolore. Costretto ad abbandonare il centro dopo la dipartita del direttore - l'unica persona nella quale riponeva la sua fiducia - Sasha fatica a trovare il suo posto nel mondo. Prima prova da regista per Silvio Muccino, il film è un trionfo di luoghi comuni e stereotipi e, per questo, risulta poco credibile in alcuni momenti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Killing Salazar, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Keoni Waxman con Steven Seagal, Luke Goss, Georges St-Pierre, Darren E. Scott, Florin Piersic Jr., Martine Argent, Lauro Chartrand, Bruce Crawford. A una squadra d'élite di agenti della DEA viene assegnato il compito di proteggere un pericoloso “signore della droga”. Mentre aspettano che venga aperta una via di fuga, il gruppo si rifugia in un hotel di lusso. Ma ben presto si ritrova al centro di un agguato. Un action-thriller molto dinamico e brillante. Consigliato per gli amanti dei film d’azione.

Jurassic World, ore 21:10 su Premium Cinema

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Attacco al potere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 1998 per la regia di Edward Zwich, con Bruce Willis, Denzel Washington, Annette Bening. Un autous esplode a Brooklyn: così ha inizio la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani. A fronteggiare l’escalation di violenza, ci sono Anthony Hubbard e William Devereaux, militari cauti e riflessivi che sanno come affrontare il nemico. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Run the Tide – Inseguendo un sogno, ore 21 su Sky Cinema Drama

“Run the tide” è un film drammatico di Soham Mehta, con Taylor Lautner e Johanna Braddy. Rey ha rinunciato alle sue aspirazioni per crescere da solo il piccolo fratellastro Oliver, figlio della stessa madre Lola. Quando però esce dal carcere in cui è stata rinchiusa, Lola vorrebbe rimettere insieme la sua famiglia, ma Rey è disposto a fare di tutto per evitare che lei e i suoi problemi possano far male a lui e al fratello. Decide così di rapire Oliver e di fuggire verso le coste della California inseguendo quel sogno a cui aveva rinunciato anni prima. Per tentare di rintracciarli, Lola chiede aiuto all'ex marito Bo.

Film biografici da vedere stasera in TV

L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2015 per la regia di Jay Roach, con Bryan Cranston, Elle Fanning, Dean O’Gorman, John Goodman ed Helen Mirren. All’apice della paranoia generata dalla Guerra Fredda, Dalton Trumbo, uno dei più grandi sceneggiatori di Hollywood, finisce nella famigerata lista nera e rifiuta di sacrificare i propri principi. Ha così inizio una battaglia per la salvaguardia dei suoi diritti.

