Programmi TV da non perdere stasera, sabato 7 settembre

Programmi TV in onda stasera

X Factor: tutta un’altra giuria, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, su Sky Uno rivediamo lo speciale sui giudici del talent. Mara Maionchi, storica presenza nel programma, introduce i nuovi giudici di X Factor 13: Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta.

Cucine da incubo, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, erede italiano di Gordon Ramsey, è pronto a girare in lungo e in largo l'Italia e rispondere alle richieste d'aiuto provenienti da ristoratori nei guai e risollevare le sorti dei loro locali.

Tupac: il caso è aperto, ore 21:05 Crime investigation

Nell'anniversario del suo omicidio, analizziamo il caso del rapper Tupac Shakur. Benjamin Crump e la sua squadra analizzano una lettera autentica, trovata di recente. Le indagini portano alla luce nuove prove e il caso sembra essere sempre più difficile da risolvere.

Lana Turner - Untouchable Diva, ore 21:15 Sky Arte

La realtà supera la finzione nella vita della diva Lana Turner. Notata a 16 anni, girò oltre 50 film, ma il successo vero arrivò con “Il postino suona sempre due volte”.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Lillo & Greg: Gagman, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Gagman”, che propone i cavalli di battaglia della famosa coppia comica, tratti non soltanto dal repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, la dott.ssa Dawn si occupa di una persona con una misteriosa infezione ai piedi, mentre il dott. Christian cerca di curare una donna che fin da piccola ha un problema all'ombelico.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega strutture: la Sagrada Familia, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi di uno degli edifici più affascinanti d'Europa. Grazie alla sua longevità, la struttura rappresenta il punto di incontro tra vecchie tecniche architettoniche e tecnologie recenti.

Epidemie killer, ore 21:05 Discovery science

Un'anziana con i polmoni pieni di liquido viene portata d'urgenza in ospedale: si teme che abbia portato la SARS negli USA. Intanto una cittadina è preda di un killer implacabile.

Pearl Harbor: io c’ero, ore 21:00 History

Circa 75 anni fa, l'attacco di Pearl Harbor sconvolse gli USA. Gli eroi che difesero il loro Paese raccontano cosa e' accaduto durante quel terribile evento.

La Russia degli orsi, ore 21:10 Nat Geo Wild

Spinti dall'istinto di riprodursi, ogni estate milioni di salmoni arrivano nelle acque della Penisola della Kamcatka. La loro migrazione rappresenta un'importante fonte di sostentamento per i 10.000 grizzly che abitano in questo luogo remoto.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, in replica, la terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

Quantico, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:06 Premium Stories

Alle 22:06 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

The Flash, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la terza stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry - Rotta su Marte, ore 21:00 Boomerang

Tom & Jerry decidono di continuare le loro irresistibili scaramucce dove nessun gatto e nessun topo sono mai stati prima: su Marte!

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

