Le 5 migliori mete per un matrimonio ai Caraibi

Decidere dove organizzare e celebrare il proprio matrimonio è una decisione piuttosto impegnativa, al mare, in montagna o in collina? In una location moderna o in un piccolo borgo d'altri tempi? E la cerimonia, dev’essere formale e raffinata o informale e autentica? Per molti non ci sono dubbi, la meta ideale è una delle tante isole caraibiche. Del resto, chi non hai mai sognato di pronunciare il fatidico sì circondati da un paesaggio fiabesco, incontaminato e romantico? Un viaggio di nozze ai Caraibi, significa anche immergersi nell’atmosfera del luogo e nella cultura locale, concedersi il lusso di infinite passeggiate al chiaro di luna e di cenette a lume di candela illuminati da un cielo stellato. Significa fermare il tempo e godersi il momento. Di seguito abbiamo selezionato le isole più gettonate dove coronate il proprio sogno d’amore.

Quando partire?

Per poter stare tranquilli, è fondamentale scegliere il periodo migliore e la giusta stagionalità, l’ideale è organizzare il matrimonio nei mesi primaverili, anche se alcune destinazioni come ad esempio Antigua, è perfetta anche nel periodo estivo perché è lontane dalla rotta dei cicloni e degli uragani che non di rado colpiscono queste zone.

Dove andare?

Anguilla

Avete capito bene, Anguilla: è territorio inglese e si trova nelle Piccole Antille. L’isola che come il nome stesso suggerisce, ha una forma che ricorda quella di un’anguilla, si contraddistingue per le sue spiagge di sabbia candida e le sue acque trasparenti. Peraltro la sua vicinanza (circa venti minuti di navigazione), all’isola di St. Martin, la rende particolarmente ambita, per questo e altro ed è perfetta per un viaggio di nozze in primavera e fino a luglio, mentre è preferibile evitare i mesi da agosto e ottobre, dove potrebbero transitare temporali o uragani.

Trinidad e Tobago

Stiamo parlando di uno stato insulare dell'America centrale caraibica, una delle mete più gettonate per i matrimoni ai Caraibi. Non dovrebbe stupire infatti sapere che esiste una vera e propria industria del matrimonio, senza contare un particolare non da poco: a livello legale le pratiche sono le più semplici. Il luogo offre strutture turistiche in cui godere di una vita notturna particolarmente viva, e al contempo apprezzare la pace e l’incanto di alcune meraviglie isolate abbastanza da sentirsi in mezzo al nulla: un paradiso terrestre da copertina.

Antigua

E’ senz’altro una delle isole tropicali più spettacolari, vanta la bellezza di ben 365 spiagge tra cui scegliere dove organizzare il proprio matrimonio. Rappresenta una delle mete più ambite, è ricca di storia, tradizione, oltre che di un’offerta alberghiera per tutte le tasche. Tra i litorali imperdibili, una menzione speciale spettano ad Half Moon Bay e Long Bay, particolarmente amata per praticare snorkeling.

Turks & Caicos

Avete presente venti chilometri di spiaggia con tanto di barriere coralline e sabbia morbida su cui affondare i propri passi leggiadri? Ecco, esiste!E porta il nome di Grace Bay, la spiaggia più nota di questo incantevole posto. L’intero arcipelago formato da quaranta isole coralline è frequentato da artisti e attori americani che possiedono ville da sogno. Per gli altri comuni mortali che desiderano vivere questo sogno, ci sono numerosi resort, uno più sfarzoso dell’altro. Vi sembrerà di vivere in un mondo perfetto, in realtà vi trovate su territorio britannico a sud-est delle Bahamas.

Barbados

Stato insulare indipendente, fa parte delle Piccole Antille, bagnato da una parte dal Mar dei Caraibi e dall'altra dall'Oceano Atlantico. E’ un'isola che soddisfa diverse esigenze, la costa caraibica vanta spiagge di sabbia bianca con tanto di palme di cocco e mare cristallino popolato da tartarughe, pesci e barracuda, mentre la costa atlantica è ventosa. Ed è, come è facile immaginare, il paradiso dei surfisti. Una festa all’insegna dell’avventura, e del romanticismo: un matrimonio perfetto, oltre ogni aspettativa. Provare per credere!