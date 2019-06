Mollo tutto e cambio vita: le coppie, Ilios e Sara e Nicola e Silvia

È tornato Mollo tutto e cambio vita , il programma che narra le storie di chi ha lasciato tutto per trasferirsi dalla parte opposta del pianeta. I protagonisti, in questa stagione, hanno abbandonato l'Italia per trasferirsi nella magica Bali e ricominciare da capo una nuova vita. Nel primo episodio abbiamo fatto la conoscenza di due affiatatissime coppie, che ora conosceremo meglio! Il programma va in onda il martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Mollo tutto e cambio vita, le coppie: Ilios e Sara

La prima coppia di cui abbiamo fatto la conoscenza è quella formata da Ilios e Sara che hanno, rispettivamente, 41 e 42 anni. I due si sono conosciuti a Bali nel 2009, e oggi hanno due splendide bambine, India e Irene. Tuttavia, cosa ha spinto la coppia ad abbandonare l'Italia per vivere sulle dorate spiagge dell’isola indonesiana?

Ilios, originario di Milano, ha studiato microfinanza e sviluppo internazionale presso la Bocconi, lavorando successivamente per una Corporation nel campo della Private Equity. Tuttavia, questa vita non lo appagava, e ha deciso di seguire le orme di sua madre, Bona, la quale vive a Bali dagli anni Ottanta. Quest’ultima è una vera forza della natura, una donna in gamba e intraprendente, che ha mollato tutto molti anni fa per dedicarsi alla creazione di gioielli. Il figlio, che aveva già familiarizzato con Bali durante le visite alla madre, ha dunque preso la decisione di raggiungerla nel 2010, dedicandosi a un’attività completamente diversa da quella svolta in Italia. Infatti, dopo aver studiato la lavorazione della mozzarella, ha aperto un caseificio a Canggu, con il nome di Gioia Cheese Ilios. Produce e vende ricotte, fior di latte, scamorze e burrate ad Hotel, supermaket e ristoranti.

Ilios ama praticare surf insieme all’amico Mattia (proveniente da Treviso) a Brawa, una spiaggia adatta a questo tipo di attività.

Anche Sara è originaria di Milano e ha trascorso parte della sua vita lavorando come videomaker per MTV. Dopo la fine di una storia importante ha deciso di ricominciare una nuova vita a Bali, dove ha conosciuto Ilios. Inizialmente, la ragazza non era particolarmente interessata alle sue avances, ma nel 2014 i due diventano ufficialmente una coppia. Insieme al compagno, si dedica alla cura del caseificio, gestendo la parte commerciale.

A Bali, Sara si è scoperta cavallerizza, e frequenta il maneggio a Pererenan, tra le magnifiche risaie, dove tiene il suo cavallo Mata Hari. Per Sara è un momento della sua vita davvero speciale, dove ha ritrovato se stessa e non ha mai rimpianto la vecchia vita.

Mollo tutto e cambio vita, le coppie: Nicola e Silvia

La seconda coppia che abbiamo avuto il piacere di conoscere è quella formata da Nicola e Silvia, entrambi originari di Viareggio.

Nicola ha 45 anni, è laureato in giurisprudenza e lavorava in Italia come bagnino. Silvia, invece, che di anni ne ha 50, era una web designer. Nel 2005 la coppia ha deciso di trasferirsi a Bukit, aprendo e gestendo un albergo, “Casa Asia” e un ristorante, “Casa Asia Bingin”.

A Silvia e a Nicola Viareggio stava stretta: sognavano l’avventura, il mare e le sue onde. Per questo motivo hanno deciso di trasferirsi nella meravigliosa isola di Bali, aprendo inizialmente una società di export di mobili balinesi. La loro attività ha dato molti frutti e ha permesso alla coppia di costruire, nel 2011, un albergo di 10 camere, con annesso ristorante e sala massaggi. Il loro sogno è diventato, finalmente, realtà.

Nel frattempo i due hanno dato alla luce due bambine, Asia e Cloe, che parlano ben tre lingue: balinese, inglese e italiano.

Silvia si occupa delle prenotazioni e cura lo stile ricercato di “Casa Asia”, andando alla ricerca di mobili artigianali e di tessuti pregiati per l’albergo, in compagnia della sua grande amica Vivi. Nel tempo libero pratica kickboxing e pilates.

Nicola, invece, è un vero “surf-dipendente” ed ogni mattina cavalca le onde della spiaggia di Uluwatu con gli amici Jacopo e Gianmatteo, amanti delle onde come lui. Dopo l’attività sportiva, Nicola inizia il lavoro a “Casa Asia”, organizzando lo staff e amministrando l’albergo e il ristorante.

Non mancano, tuttavia, le giornate al mare dedicate al relax con tutta la famiglia, sorseggiando drink al tramonto e sgranocchiando pannocchie.

