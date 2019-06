Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 5 giugno

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua, su Sky Uno, “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Cucine da incubo, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, erede italiano di Gordon Ramsey, è pronto a girare in lungo e in largo l'Italia e rispondere alle richieste d'aiuto provenienti da ristoratori nei guai e risollevare le sorti dei loro locali.

Il mostro di Udine, ore 21:05 Crime Investigation

Grazie al supporto di nuove tecnologie, la serie riapre le indagini su 11 omicidi irrisolti, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Le vittime erano tutte donne.

Rock’n’Roll tra sacro e profano, ore 21:15 Sky Arte HD

Il Rock 'n' Roll è sinonimo di musica ribelle, una rivoluzione che non si interrompe dagli anni 50. Da Elvis a Patti Smith, scopriamo insieme oltre sessant'anni di rock e provocazione. Regia di N. Levy-Beff.

Ti faccio un’arma così, ore 21:00 Blaze

Esperti artigiani costruiscono la feroce arma che ha condizionato il secondo conflitto mondiale, la guerra di Corea e la guerra del Vietnam: il temibile lanciafiamme.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì… ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Alle ore 21:00 su Comedy Central Maurizio Battista dal Teatro Olimpico di Roma con il suo spettacolo “Allegro? Sì sì… ma non troppo”. Diretto, senza orpelli, Maurizio Battista in questo spettacolo è da solo sul palco di fronte al pubblico, con un condensato di fantasiose riletture delle consuetudini legate alla quotidianità.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi la dott.ssa Pixie verifica i danni causati dall'eccesso di peso alle articolazioni. Il dott. Christian, invece, incontra un'adolescente che ha perso molti chili ma il cui corpo ora sembra quello di una 90enne.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Molti prodotti che vengono usati oggi sono il risultato di sofisticati processi ingegneristici e produttivi. Nelle puntate di “Marchio di fabbrica scopriamo come vengono costruiti.

Sbarco in Normandia, ore 20:55 National Geographic

Le immagini di archivio mostrano un lato inedito di Giorgio VI, il re britannico che riuscì a ingannare Hitler durante la guerra.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Mega costruzioni: super progetti” seguiamo la costruzione del Cape Town Stadium di Città del Capo, lo stadio dei Mondiali FIFA 2010.

Seconda Guerra Mondiale: caccia all’oro, ore 21:00 History

La squadra si rivolge a un esperto di esplosivi per andare alla ricerca di una grotta che potrebbe aver ospitato il generale Yamashita durante la guerra.

Wild USA, ore 21:00 Nat Geo wild

Scopriamo il lato più nascosto e selvaggio dell'America, dalle Everglades al Grand Canyon, fino alla Valle della Morte e ai pericolosi vulcani delle Hawaii. Gran parte del Sentiero degli Appalachi non è accessibile. Visitiamo gli angoli remoti di questo percorso e incontriamo gli scienziati che lavorano per preservarlo.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Raccontiamo le vite di chi in crociera non ci va per vacanza, ma ci lavora tutto l'anno! Silvio lavora in agenzia e deve trovare i posti migliori per i passeggeri che vogliono visitare Maiorca.

Serie TV in onda stasera

Riviera, ore 21:15 Sky Atlantic

In attesa della seconda stagione, su Sky Atlantic rivediamo “Riviera”, la serie ideata dal premio Oscar Neil Jordan, prodotta da Sky e ambientata nel jet-set della Costa Azzurra. Julia Stiles è Georgina. La sua vita viene sconvolta dalla misteriosa morte del marito, il miliardario Constantine Clios.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Chicago Justice, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

Legacies - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua, in prima visione tv, “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della terza stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il tredicesimo episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:15 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo e il fantasma del ranch, ore 21:00 Boomerang

Scooby e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:50 Disney Channel

Alle 20:50 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

