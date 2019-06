Programmi TV da non perdere stasera, martedì 4 giugno

Programmi TV in onda stasera

Mollo tutto e cambio vita, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Su Sky Uno vediamo il Best of “Mollo tutto e cambio vita”, le storie di chi ha lasciato tutto per trasferirsi dall'altra parte del mondo. I protagonisti hanno abbandonato la loro vita in Italia per ricominciare altrove.

Yara, ore 21:05 Crime Investigation

Un caso unico. Un’investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti. La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta l’omicidio di Yara Gambirasio: un caso che ha sconvolto l'Italia.

Master of photography: Antica Roma, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD vediamo “Master of photography”, il talent show europeo dedicato al mondo della fotografia. 8 concorrenti si sfidano all'ultimo scatto, giudicati dai fotografi Oliviero Toscani, Mark Sealy e Elisabeth Biondi.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Su Blaze ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Una giornata in sala parto, ore 21:00 lei

In questa nuova serie, realizzata nella sala parto di un ospedale, seguiamo ogni parto in presa diretta, raccontato dai protagonisti. Medici, ostetriche ma anche papà e mamme metteranno a nudo le proprie emozioni legate alla nascita.

Come è fatto: Supercar, ore 21:00 Discovery Channel

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Maya: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Albert Lin arriva vicino una piramide ancora inesplorata. Intanto, gli esploratori vanno alla ricerca di un'entrata segreta che conduce verso una grotta.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo la costruzione del ponte dello Sceicco Zayed di Abu Dhabi. L'architetto Zaha Hadid l'ha progettato con le sembianze di un gigantesco serpente.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff è pronto per affrontare un'altra estate ricca di impegni. Il personale si occupa dell'organizzazione di due matrimoni.

Serie TV in onda stasera

Catch 22 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

Continua, in contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno “Catch 22”, la serie originale Sky ambientata in Italia durante la 2a guerra mondiale. Prodotta, diretta e interpretata da George Clooney. Stasera il finale di stagione.

Deep State - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Torna su Fox, con la seconda stagione, “Deep State”, la serie con protagonista Max Easton, un agente MI6 in pensione costretto a tornare in campo per vendicare la morte di suo figlio.

False flag - 1^ TV, ore 22:00 Fox

Sempre su Fox torna, con la seconda stagione, “False flag”, la serie tv basata sulla storia dell'assassinio a Dubai del maggiore di Hamas Mahmud al-Mabhuh, il co-fondatore dell'ala militare del gruppo islamista palestinese Hamas.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life torna invece la seconda stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

The Resident, ore 22:00 Fox life

Alle ore 22:00, rivediamo il finale della seconda stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

Beck is back!, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo “Beck is back!”, la divertente serie tv tedesca sulle vicende di un padre di quattro figli che, in seguito a una grande delusione, decide di cambiare vita e tornare a fare l’avvocato dopo numerosi anni di assenza.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continuano gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, ancora un episodio della quarta stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

Wrecked, ore 21:40 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:40 rivediamo la terza stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Arrow - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Supergirl - 1^ TV, ore 22.04 Premium Action

Su Premium Action invece un altro episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:15 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Albert e il diamante magico, ore 21:00 Boomerang

Albert nasce nel paesino immaginario di Kalleby, ma non tutti sono contenti come i suoi genitori. Alcuni, udendolo strillare, cominciano a pensare che al mondo non ci sia niente di peggio dei ragazzini. Da grande, Albert se ne va, promettendo di tornare al paese da eroe, in mongolfiera. Rapisce il suo amico Egon e scivola con lui lungo la corrente del fiume.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:50 Disney Channel

A partire dalle 20:50 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

Guarda anche i film in onda stasera in TV