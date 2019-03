Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 1 marzo

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 1 marzo, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno ancora un’altra puntata di “Italia’s got talent”, lo show dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano devono valutare improbabili talenti che si proporranno nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Profondo nero di Carlo Lucarelli, ore 21.05 Crime investigation

Carlo Lucarelli torna a parlare dei delitti più efferati commessi in Italia. In questa puntata, analizziamo la storia del mostro di Merano. L’1 marzo 1996 la polizia e la criminalpol tentano di catturare Ferdinand Gamper, un uomo che ha sparato in faccia a un maresciallo. Il movente sembra essere l'odio nei confronti degli italiani.

Friedkin Uncut - Un diavolo di regista, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte un documentario presentato al Festival del Cinema di Venezia, una visione introspettiva nella vita e nel percorso artistico di William Friedkin, regista di film di culto come “L'esorcista”.

L’officina delle armi, ore 21:00 Blaze

Su Blaze alle 21:00 va in onda “L’officina delle armi”, la serie dove un branco di appassionati di artiglieria provano a ricreare le armi che hanno fatto la storia. Stasera Rocco vuole creare il miglior fucile a pietra focaia in grado di sparare tutti i colpi contemporaneamente. Inoltre, con Eli si occupano di restaurare uno Springfield M1903 di un cliente.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Per la puntata di “Palco, doppio palco e contropalcotto” di stasera, dal teatro Verdi di Montecatini Terme, lo spettacolo monografico di Giovanni Vernia.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

In questa puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Southampton, dove, tra i tanti pazienti, visitano un parrucchiere afflitto da mal di schiena cronico e un uomo che soffre di psoriasi.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:00 Discovery channel

Su Discovery Channel le nuove puntate di “La mia nuova casa sull’albero”. Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti ambiziosi.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 20.55 National Geographic

Ogni giorno, i confini tra gli Stati del Sudamerica diventano luoghi pericolosi dove può accadere di tutto. Tra la Colombia e l'Ecuador, vengono fermati madre e figlio perché trasportano banane di bassa qualità. Tra il Brasile e il Paraguay, invece, gli agenti scoprono un carico di marijuana in un'auto.

Ingegneria estrema Asia, ore 21:05 Discovery Science

Per “Ingegneria estrema Asia” ci spostiamo a Taiwan e osserviamo il progetto di costruzione della Galleria Hsuehshan. Lunga 13 chilometri, è una delle strutture più difficili da realizzare. Gli ingegneri hanno dovuto superare numerosi ostacoli.

Attacchi gemelli, ore 21:00 History

Su History va in onda “Attacchi gemelli”, un documentario diretto da Giacomo Durzi sui due attentati compiuti negli aeroporti di Roma e Vienna il 27 dicembre 1985 da membri del gruppo terrorista palestinese di Abu Nidal.

Nel regno delle leonesse, ore 21:00 National Geographic Wild

Anche se il leone è considerato il re della foresta, il vero potere è in mano alla leonessa. La creatura rappresenta una straordinaria ed efficiente combinazione di forza e furtività.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa straordinaria regione ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Tin star - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Ancora due episodi, su Sky Atlantic, dell’attesa seconda stagione di “Tin star”. La serie televisiva britannica ha come protagonista Tim Roth nei panni dell’ex detective della polizia di Londra Jim Worth. L’uomo si trasferisce in un piccolo paesino del Canada come capo della polizia per sfuggire al suo passato.

Single parents, ore 21:00 Fox

Alle 21:00, su Fox, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

The cool kids - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Alle 21:25, sempre su Fox, altri due episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 continuano gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, un altro episodio, in prima visione tv, di “Criminal Minds”, la serie che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e che si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.55 Fox crime

Sempre su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime riprende “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Shameless, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Champions, ore 21:15 Premium Joi

Ancora altri due episodi, su Premium Joi, di “Champions”, la serie tv con protagonista Vince, proprietario di una palestra, che vive con il fratello minore Matthew a Brooklyn. La sua è una vita semplice, passa da un letto all’altro, fino a quando Priya non lascerà il figlio quindicenne Michael.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Butterbean’s cafè, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr, alle 20:50 continuano gli episodi della prima stagione di “Butterbean’s Cafè”, la serie tv che segue le vicende di Butterbean, una fatina che gestisce un bar insieme ai suoi amici, proponendo tante ricette di cucina creativa.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo! La mappa del mistero, ore 20:40 Boomerang

Una tranquilla serata nel quartier generale si trasforma in una sfrenata caccia al tesoro quando Scooby inciampa una misteriosa mappa rivendicata da un pappagallo fantasma.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

