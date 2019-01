Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 18 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno

Ancora un’altra puntata di “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si troveranno a valutare improbabili talenti che si proporranno nelle discipline più disparate.

Lezioni a luci rosse, ore 21.05 Crime investigation

Crime investigation presenta il caso di Mary Kay Letourneau, una professoressa che nel 1996, allora 36enne, venne accusata di avere rapporti sessuali con un alunno 12enne. Oggi, i due sono sposati e hanno due figli.

Top Shot: pallottole spuntate, ore 21:00 Blaze

Su Blaze un’altra puntata di “Top Shot: pallottole spuntate”, il reality competition in cui 16 tiratori coraggiosi si sfidano a colpi di pallottole. Ogni concorrente deve perfezionare l’esecuzione, il tiro e la mira per superare il turno e andare avanti nella sfida.

Torta di riso infinita, ore 21:00 Comedy Central

Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Alessandro Bianchi sono i protagonisti del programma “Torta di riso infinita”. Sketch divertenti ambientati in una trattoria ligure.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella sesta puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Blackpool, dove visitano un barista sofferente di mal di schiena e un ex campione di pugilato in sovrappeso.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:00 Discovery channel

Su Discovery Channel le nuove puntate di “La mia nuova casa sull’albero”. Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti ambiziosi. In questa puntata, Peter deve soddisfare i desideri di Marlene, 81 anni, che vuole una casa lussuosa sull’albero.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 20.55 National Geographic

Al confine tra Perù e Cile, gli agenti fermano una donna che nasconde della merce nei vestiti. Sul Rumichaca Bridge, i poliziotti interrogano un uomo che trasporta un’enorme quantità di rose.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster si trova a Singapore, dove sorgerà il primo parco realizzato sulla cima di tre grattacieli.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Anche su Discovery travel & living vediamo Peter Nelson e il suo team chiamati a costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone. In questa puntata, la squadra è nel New Jersey per realizzare una capanna sull'albero per un coppia amante della vita all'aria aperta.

La storia delle armi, ore 21:00 History

In questa puntata de “La storia delle armi”, gli esperti mostrano tre armi letali che sono state usate per annientare le popolazioni, tra cui le pericolose armi biologiche e chimiche.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21.00 Nat Geo Wild

In territori difficili come il Botswana, è necessario avere astuzia e forza per sopravvivere. Nessuna creatura è al sicuro: il sospetto, l'ingiustizia e il terrore regnano supremi.

Cesar Millan: famiglie da salvare, ore 21:00 Nat Geo People

Cesar Millan cerca di aiutare Lori Jo e Patti, due impiegati alle prese con cani indisciplinati. In seguito, l'esperto si occupa del cane molto fastidioso di un capoufficio.

Serie TV in onda stasera

Das Boot - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, altri due episodi di “Das Boot”, la serie ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Das Boot, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, invece, rivediamo in replica gli episodi già andati in onda della serie “Das Boot”. L'equipaggio dell'U-612 si sottopone all'addestramento dell'ufficiale Hoffmann prima di entrare nel vivo del conflitto mondiale.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, il sesto episodio della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Magnum P.I., ore 21:55 Fox

Alle 21:55 su Fox rivediamo gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life un altro episodio, in prima tv, della quarta stagione di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, altri due episodi di “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Me, myself & I - 1^ TV, ore 21:09 Premium Joi

Continua, con nuovi episodi, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, un altro episodio di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:10 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:10, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:54 Cartoon Network

Alle 20:54 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Duffy acchiappafantasmi, ore 20:40 Boomerang

Regia di G. Ford e Terry Lennon. Con i soldi di un’eredità, il papero Daffy apre con il coniglio Bugs Bunny, il porcello Porky Pig, il gatto Silvestro e il canarino Titti, un'agenzia di acchiappafantasmi.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

