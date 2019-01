Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 18 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 18 gennaio, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

End of Justice: nessuno è innocente, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno andrà in onda “End of Justice: nessuno è innocente”. Un film di Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell. Roman è un avvocato di Los Angeles che lavora nelle retrovie dei casi affidati a lui e al collega William. I due si occupano di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa in tribunale. Quando William viene ricoverato in ospedale, Roman dovrà affrontare i casi in prima persona, andando incontro a molti problemi. Ottima l’interpretazione di Denzel Washington, che per questo film ha ricevuto la candidatura come miglior attore agli Oscar e ai Golden Globe 2018.

Vittoria e Abdul, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Stephen Frears, con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Tim Pigott-Smith, Olivia Williams. Abdul Karim, umile impiegato indiano, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant'anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il "Munshi" (maestro spirituale) della regina e imperatrice. Film biografico, ispirato a una storia vera, con una magistrale interpretazione di Judi Dench.

Film commedia da vedere stasera in TV

Lady Bird - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith. La storia di Christine McPherson, un'ambiziosa liceale di Sacramento che sogna un'esistenza diversa in una città dell’East Coast. Per accumulare i crediti extracurriculari ed essere accettata al college, decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza cambierà la sua vita sociale e privata. Un film generazionale e universale, senza retorica o sentimentalismi consolatori. “Lady Bird” ha vinto due Golden Globe e ricevuto cinque candidature ai premi Oscar.

A casa con i suoi, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Un film di Tom Dey, con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Kathy Bates, Justin Bartha. Tripp ha 35 anni, è un single impenitente e vive ancora con i genitori. Stanchi della situazione, mamma e papà decidono di rivendicare il loro status di coppia e di assoldare una professionista: Paula, una terapista che troverà la giusta cura per farlo innamorare. Una commedia sentimentale americana, gradevole e ben bilanciata tra malinconia e buon umore.

Italo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Lungometraggio d’esordio di Alessia Scarso alla regia, con Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta, Martina Antoci. Il film è girato in Sicilia (tra Scicli, Modica e Ragusa) ed è basato sulla storia vera di un cane meticcio che nell'estate del 2009 apparve in circostanze mai chiarite a Scicli, guadagnando una popolarità per le sue doti tale da meritarsi la cittadinanza onoraria. Una narrazione gradevolmente surreale che offre spunti interessanti, tra grazia e umorismo.

Piccole donne, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Film del 1994, tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott. Diretto da Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst. A distanza di 50 anni dalla prima versione cinematografica, tornano le vicende di una famiglia tutta al femminile. Film da vedere con tutta la famiglia se amate le trasposizioni di opere letterarie. Ottima prova d’attrice di Winona Ryder.

Parto con mamma, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Diretto da Anne Fletcher, con Seth Rogen, Yvonne Strahovski, Adam Scott, Colin Hanks, Brett Cullen, Barbra Streisand. Il giovane inventore di un nuovo prodotto di pulizia biologico invita sua madre in un viaggio attraverso il paese mentre cerca di vendere il suo prodotto. Il suo secondo fine è quello di riunirla con un uomo che amava quando lei era giovane. Il movente di lei è quello di aiutarlo a superare la “maledizione” di non impegnarsi nelle relazioni, per la quale accusa sé stessa. Una commedia intelligente e molto divertente sul rapporto tra madre e figlio. Da vedere per una serata all’insegna del buonumore.

Onda su onda, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Rocco Papaleo regista e attore in questo film con Alessandro Gassman, Luz Cipriota, Massimiliano Gallo, Jerry Accardo, Silvia Pérez. Gegè, cantante confidenziale con la paura di esibirsi sotto ai riflettori, incontra Ruggero, cuoco che stenta a prendere le ferie obbligatorie e non vuole mai scendere dalla sua nave. I due inizialmente si detestano a vicenda, ma l’odio si trasformerà poi in complicità. Una commedia a tratti estemporanea che porta sullo schermo una storia piuttosto curiosa.

Io, loro e Lara, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia e interpretazione di Carlo Verdone, con Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Angela Finocchiaro, Marco Giallini e Sergio Fiorentini. Padre Carlo Mascolo è un missionario che vive in un villaggio nel cuore dell'Africa. Avvertendo i sintomi di una crisi spirituale, decide di tornare a Roma per ritrovare la serenità e il calore della sua famiglia, ma ad accoglierlo ci sarà qualche sorpresa. Una commedia all’italiana, tra gag divertenti e una grande Angela Finocchiaro.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Sparrow, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons. Dominika Egorova è la prima ballerina del Bolshoi che si prende cura con affetto di sua madre, sola e ammalata. Quando un brutto incidente pone bruscamente fine alla sua carriera, Dominika accetta la proposta dello zio Vanja, potente vicedirettore del SVR, di servire il governo di Mosca divenendo una Sparrow: un’agente pronta a tutto. Adattamento cinematografico di un best seller, una pellicola di spionaggio ben congegnata e con una protagonista magnetica.

Battleship, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Peter Berg con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano e Rihanna. Gli scienziati americani individuano il pianeta "G", con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno, e inviano un segnale di contatto. Presto servita, arriva la risposta aliena: pericolosissima, dalle profondità siderali si tuffa in quelle oceaniche. Il marine Alex Hopper si ritrova a capitanare l'unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire un'invasione globale della Terra. Un kolossal dalle atmosfere catastrofiche, che intrattiene senza prendersi sul serio. Il divertimento non manca.

Film documentario da vedere stasera in TV

Michelangelo – Infinito, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Film documentario del 2018 diretto da Emanuele Imbucci, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Un percorso emozionante attraverso i luoghi della vita di Michelangelo, dalle Cave di Marmo di Carrara fino alle sue opere leggendarie. A raccontare la vita dell’artista è Giorgio Vasari, narratore d’eccezione e appassionato della vita e delle opere di Buonarroti. Un film che spezza il fiato con la semplice potenza della fotografia.

Film thriller da vedere stasera in TV

La promessa, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Sean Penn, con Mickey Rourke, Jack Nicholson, Sam Shepard, Vanessa Redgrave, Helen Mirren, Benicio Del Toro. Film ispirato al romanzo omonimo dello scrittore svizzero Friedrich Durrenmatt. L’ispettore di polizia Jerry Black è prossimo alla pensione, ma quando arriva la notizia del ritrovamento del cadavere di una bambina si offre per l’avvio delle indagini. Un film di buon livello, capace di mantenere lo spettatore attaccato allo schermo.

Omicidio in diretta, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Brian De Palma. Un film del 1998 con John Heard, Nicolas Cage, Gary Sinise, Carla Gugino, Luis Guzmán, Kevin Dunn. Ad Atlantic City, durante il combattimento per il titolo mondiale dei pesi massimi, viene assassinato il governatore. È coinvolto anche Rick, poliziotto corrotto e boss di quella zona. Emerge la ragione dell'omicidio: il politico voleva affossare il progetto dei nuovi missili. Un thriller coinvolgente e appassionante, capolavoro di Brian De Palma.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Gattaca – La porta dell’universo, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law in un cult di fantascienza dal regista di “In Time” e sceneggiatore di “The Truman Show”, Andrew Niccol. In un mondo dominato da individui perfetti concepiti in laboratorio, un ragazzo nato da una gravidanza naturale inganna le autorità per entrare in un corpo speciale, e poter così diventare un astronauta. Da vedere per gli appassionati del genere, il film ha ricevuto una candidatura agli Oscar e una ai Golden Globe.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Il ponte di Remagen, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film del 1969 per la regia di John Guillermin con Robert Vaughn, George Segal, Peter Van Eyck, Ben Gazzara, Bradford Dillman. Durante la seconda Guerra Mondiale i tedeschi decidono di far saltare un ponte a Remagen, un paese sulla riva del Reno. Film ben diretto e ben interpretato, che fa riflettere sull’assurdità della guerra.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Doraemon il film: Nobita e la nascita del Giappone, ore 20:15 Sky Cinema Family +1

Dopo il successo di “Doraemon Il Film” e “Doraemon Il Film - Nobita e gli eroi dello spazio”, torna al cinema il gatto più amato da intere generazioni. Tuffo nel passato per il gatto blu dai magici poteri in una spettacolare avventura. Doraemon e i suoi amici viaggiano fino alla preistoria dove affrontano un terribile stregone. Diretto da Shinnosuke Yakuwa, è un bel film d’animazione da vedere con tutta la famiglia.

