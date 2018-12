Programmi TV da non perdere stasera, domenica 30 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 30 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Nelle puntate di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, il famoso chef si trova a Milano e a Firenze. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Annamaria, Silvia, Donatella e Luca, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel?

Onassis, Callas e Jackie - Due Regine per un Re, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte un documentario diretto da P. Kohly che racconta la storia delle due donne amate dall’armatore greco Aristotele Onassis: Maria Callas e Jackie Kennedy. Tutta la verità su due storie d’amore intriganti e appassionate.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Il 5 febbraio del 2000, due cacciatori scoprono il cadavere di un uomo in un bosco. Dall’autopsia, si scopre che la vittima è stata bruciata viva. La prima persona a essere sospettata è la moglie dell’uomo.

Affari di famiglia, ore 21.00 Blaze

A partire dalle 21.00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas, di proprietà della famiglia Harrison. Il vecchio, la volpe, lo smilzo e Chumlee cercano di assicurarsi i migliori affari acquistando e vendendo gli oggetti più disparati, ognuno con la sua storia.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un altro episodio della prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Tra i pazienti di oggi, un uomo con i testicoli ricoperti da pieghe di grasso e una donna con uno squilibrio ormonale provocato dall’obesità.

100% Sexy, ore 21:55 lei

Alle 21:55, “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Rivediamo le puntate della prima stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Kim Jong-Un: la biografia non autorizzata, ore 20:55 National Geographic

Analizziamo la figura di Kim Jong-Un, l'uomo che ha preso il potere del regime nord-coreano e che possiede un pericoloso armamento nucleare. Lo scopriamo attraverso i racconti delle persone che lo hanno realmente conosciuto.

Stephen Hawking: il disegno dell’Universo, ore 21:05 Discovery Science

Stephen Hawking esplora i principi del cosmo, dalla forza di gravità allo sviluppo della teoria delle stringhe. Perché esiste l'universo e perché segue certe regole e leggi?

Il re delle piscine, ore 21:10 Discovery travel & living

Antony Archer e il suo team sono specializzati nel costruire piscine ricercate ma completamente naturali. Un sogno per chiunque negli Stati Uniti. Oggi il nostro re delle piscine è in Texas.

Clinton: storia di un sexgate, ore 21:00 History

Ripercorriamo gli avvenimenti che, nel 1998, portarono l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton all’impeachment. Dopo che venne resa pubblica la sua relazione con la stagista Monica Lewinsky, la sua carriera fu in pericolo.

Wild Venezia, ore 21:00 Nat Geo wild

Alla scoperta delle bellissime barriere coralline di Venezia, le cosiddette Tegne. Situate ad est della laguna, ospitano una straordinaria diversità di creature. In laguna, si possono ammirare anche gli uccelli esotici che si fermano qui durante la loro migrazione.

I segreti di Jessica, ore 21:00 Nat Geo people

In questo documentario diretto dal vincitore di un Emmy Award Nick Spark scopriamo la storia di Jessica Cox, nata senza braccia a causa di un grave difetto di nascita. La donna è l'unica pilota di aerei senza braccia.

Serie TV in onda stasera

The night manager, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, continuano gli episodi della spy story interpretata da Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Olivia Colman, premiati come migliori attori ai Golden Globe 2017. La serie segue le vicende dell’ex militare Jonathan Pine, ora direttore del turno di notte in un grande hotel del Cairo. Qui incontra una donna che gli dà informazioni su un vasto giro criminale.

Fortitude, ore 21:20 Sky Atlantic +1

Alle ore 21:20 su Sky Atlantic +1 un altro episodio della terza stagione di “Fortitude”, la serie tv incentrata sull'investigazione di un omicidio in una cittadina della regione artica, abitata soprattutto da famiglie di minatori e ricercatori. A indagare sull’omicidio, lo sceriffo Dan Anderssen e del detective esperto Eugene Morton, arrivato appositamente da Londra.

L’uomo di casa - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settima stagione per le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Rizzoli & Isles, ore 21:05 Fox life

Alle 21:05 su Fox life, un altro episodio di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo il primo episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, i primi due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

The good place, ore 21:15 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il quinto episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Lucifer, ore 22:04 Premium Action

Alle 22:04, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Sex & The City, ore 20:40 Comedy Central

Su “Comedy Central” gli episodi della sesta stagione della serie cult “Sex & The City”, sulla vita sentimentale e sessuale di quattro amiche single che vivono a New York.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della quinta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Per il periodo natalizio, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Dora and friends: in città, ore 21:10 Nick jr.

Alle 21:10 su Nick jr., “Dora and friends: in città”. Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo 2: mostri scatenati, ore 20:40 Boomerang

Regia di R. Gosnell. I detective del Mistero sono alle prese con un malvagio uomo mascherato che trama per impossessarsi della città di Coolsville servendosi di una macchina fabbrica-mostri.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Harley in mezzo, ore 20:50 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Miles Morales viene morso da un ragno modificato in laboratorio e diventa Spider-Kid. Spidey istruisce Miles sui doveri di un supereroe per evitare che finisca nei guai.

