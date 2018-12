Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 24 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 24 dicembre, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Cirque du Soleil: O, ore 21:15 Sky Uno

Per la serata della vigilia di Natale, Sky Uno propone l’affascinante spettacolo acquatico del Cirque du Soleil. Acrobati, performer e nuotatori vi condurranno nel loro magico mondo.

Papa Francesco - La mia idea di arte, ore 21:15 Sky Arte

Nel documentario diretto da C. Rossi Massimi scopriremo tutte le opere d’arte amate dal Pontefice. Dal Torso del Belvedere alla Cappella Sistina, dall’Obelisco di San Pietro alla Deposizione di Caravaggio.

Delitti in famiglia, ore 21:05 Crime investigation

Per l’appuntamento con “Delitti in famiglia”, analizziamo il caso dell’omicidio di Laci Peterson, incinta di 8 mesi. In quello che è stato uno dei più controversi processi d’America, viene accusato e poi condannato a morte il marito Scott Peterson.

Car country, ore 21:05 Blaze

Seguiamo l’evoluzione delle auto dagli anni '70 a oggi. Scopriamo l’influsso della cultura pop e delle audaci sperimentazioni sui veicoli di ogni decennio.

Maurizio Battista: Una serata unica, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo, Maurizio Battista ci propone un’analisi dettagliata degli ultimi cinquant’anni della nostra vita, attraversando vizi e virtù dei nostri tempi.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Francesca Corsetti. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Francesca?

Top 10 sfide in Alaska, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo le sfide dei nostri beniamini che hanno scelto di affrontare uno dei territori più selvaggi e impervi che esistono: l’Alaska.

Le verità sommerse, ore 20:55 National Geographic

Costruito per essere inaffondabile, il Titanic causò la morte di circa 1500 persone. Ad oggi, ci sono ancora molti lati oscuri. Dopo la scoperta del relitto, numerose spedizioni hanno cercato di indagare su quella che è considerata una delle più grandi tragedie della Storia.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster illustra la costruzione del Cape Town Stadium di Città del Capo, lo stadio dei Mondiali FIFA 2010.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Jackson e Zoe incontrano Terence e Unique, che vivono insieme al Rottweiler Girly e al gattino Boo.

Codici e demoni: la Bibbia segreta, ore 21:00 History

Secondo Timothy Smith, il Codice di Leningrado, il testo biblico più completo al mondo, nasconde un codice segreto che potrebbe essere stato tralasciato nelle diverse traduzioni.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nella natura più selvaggia dello Zambia, i più temibili predatori conducono le loro vite, seguiti per settimane dalle telecamere di “Wild”. Nella puntata di stasera, seguiamo due leoni che hanno dominato il loro branco per tre anni, ma ora stanno nascendo nuove rivalità.

Veterinari d’emergenza, ore 21:00 Nat Geo people

Lo staff dello Human Society della Pikes Peak Region, in Colorado, rischia la vita per salvare gli animali. Nella puntata di stasera, Katie viene messa a dura prova dall’aggressività di due cani.

Serie TV in onda stasera

Le due verità, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, alle 21:15, la miniserie in due puntate “Le due verità”, tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie. Siamo nel 1954 e un ragazzo viene arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre adottiva. Ma come sono andate realmente le cose?

Il trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di rivedere l’ottava e ultima stagione, Sky Atlantic +1 ripropone tutti gli episodi delle stagioni precedenti de “Il trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Single parents - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00, su Fox, un altro episodio della prima stagione di “Single parents”, una divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

The cool kids - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Alle 21:25, sempre su Fox, altri due episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

911, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in prima visione Fox crime, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Frequency, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, altri due episodi della prima stagione di “Frequency”, la serie tv ispirata al film “Frequency - Il futuro è in ascolto” del 2000, diretto da Gregory Hoblit. Protagonista è Raimy Sullivan, detective della polizia di New York che parla con il padre morto vent’anni prima attraverso una radio a onde corte.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi torna una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione tv, altri due episodi di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Will & Grace, ore 20:50 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 20:50, la quinta stagione di “Will & Grace”, la serie che, dopo 11 anni, riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Per Natale, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Kaeloo, ore 21:20 DeA kids

A partire dalle 21:20, su DeA kids, gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Looney Tunes - Canto di Natale, ore 20:40 Boomerang

Duffy Duck, proprietario del grande magazzino Lucky Duck, chiede agli impiegati, incluso il direttore malato, Porky Pig, di lavorare il giorno di Natale invece di passarlo in famiglia.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, continuano gli episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di “Marvel Spider-Man” di stasera, Spider-Man incontra il potente e incontrollabile Sandman e lo aiuta a riunirsi con sua figlia.

