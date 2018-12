Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 6 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 6 dicembre, sui canali Sky

X Factor 2018 - Live, ore 21:15 Sky Uno (DIRETTA)

Alle 21:15 su Sky Uno, la semifinale di X Factor 2018. Sei concorrenti rimasti in gara che si sfideranno in due manche, al termine delle quale uno di loro verrà eliminato. Solo 4 proseguiranno per la Finale al Forum di Assago. Ospiti Salmo e Lorenzo Licitra.

L’arte viva di Julian Schnabel, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte, la storia di Julian Schnabel, un ragazzo di umili origini che grazie al suo talento e ambizione, diventa uno dei più grandi artisti della sua generazione e un grande regista. Lo scopriremo attraverso video privati, aneddoti familiari e testimonianze degli amici.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In questo episodio Terry opera una sopravvissuta al cancro a cui è rimasta una pancia a pieghe, mentre Paul interviene su una donna che deve rifare il naso.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. La famosa coppia di amici scova oggetti dimenticati sepolti dalla polvere, vanno alla ricerca di reliquie nascoste tra le cianfrusaglie seppellite nelle cantine o accatastate nei garage.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Sara. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Sara?

WWI: la prima guerra moderna, ore 21:00 History

Nella puntata dal titolo “Mostri corazzati”, vediamo come l'uso dei carri armati risulta di vitale importanza per le sorti della guerra.

L’ultimo ruggito, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo Dereck e Beverly Joubert in Botswana, lungo il Delta dell'Okavango. Qui osserviamo una leonessa, determinata a fare di tutto per salvare la sua famiglia e proteggerla dai numerosi pericoli.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa terra ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic, rivediamo i primissimi episodi di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Faccia d’angelo, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1 “Faccia d’angelo”, la miniserie in 2 puntate sulla storia della banda soprannominata “la Mala del Brenta” che ha insanguinato il Nordest dagli anni '70 agli anni '90. Il titolo fa riferimento al soprannome con cui era conosciuto Felice Maniero, il capo. Ad interpretarlo, uno straordinario Elio Germano.

Mayans M.C., ore 21.00 Fox

Su Fox parte anche “Mayans M.C.”, la serie spin-off di “Sons of Anarchy” che segue le vicende di un altro club di motociclisti fuorilegge, il Mayans Motorcycle Club.

Little Murders by Agatha Christie - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Terza stagione per la raffinata versione francese dei romanzi gialli di Agatha Christie. Ogni episodio è ispirato a un romanzo della regina del giallo.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

Ancora un altro episodio del sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Un altro episodio della serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico. Nella puntata di stasera, dal titolo “Il viandante”, Vera chiede a Elliot di farlo uscire di prigione, altrimenti ucciderà Shayla.

Significant mother, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:09, il primo episodio di “Significant mother”, la sit-com con protagonista Nate Marlowe, proprietario di un ristorante. La storia ha inizio quando Nate scopre che sua madre Lydia ha una relazione con il suo miglior amico e coinquilino Jimmy.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Amazing Grace”.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:50 Fox Comedy

Alle 21:50 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Marte, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic la nuova stagione di “Marte”, la serie prodotta da Ron Howard sulle vicende di un gruppo di astronauti che atterrano sul pianeta Marte. La serie alterna momenti di fiction a interviste reali.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:10 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:35 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 21:04 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Striscia, una zebra alla riscossa, ore 20:40 Boomerang

A causa di una tempesta, un circo itinerante perde accidentalmente una zebra neonata. Una divertente commedia per tutta la famiglia con tanti simpatici animali parlanti.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Altri due episodi di “Miraculous: le storie di Ladybug”, la serie creata in computer grafica che vede come protagonisti due ragazzi parigini, Marinette e Adrien, che si trasformano nei supereroi Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dai supercattivi creati da Papillon.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Peter Parker fa di tutto per gestire la sua vita sociale a scuola e mantenere segreta l’identità di Spider-Man.

