Programmi TV da non perdere stasera, sabato 1 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 1 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2018 - Live ore 21:15 Sky Uno (Replica)

Alle 21:15 su Sky Uno la replica del sesto Live di X Factor 2018. I 7 concorrenti rimasti in gara si esibiranno in due manche: una con accompagnamento live elettro-orchestrale e una riproposizione del proprio inedito. Uno di loro, purtroppo, a fine serata dovrà lasciare il programma. Ospiti del sesto live di X Factor 2018 Giorgia, Liam Payne e Jonas Blue.

Nureyev - Danza per la libertà, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte un docu-film diretto da R. Curson Smith sulla vita straordinaria di Rudolf Nureyev, l'uomo che ha trasformato il mondo della danza diventando un'icona della cultura pop del tempo.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Un’altra puntata dello show condotto da Diletta Leotta. Continua il viaggio tra le campagne d'Italia dove i contadini cercano l'amore tra le pretendenti di città, pronti a cambiare vita.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Maurizio Battista: Scegli una carta, ore 20:55 Comedy Central

Maurizio Battista presenta il suo spettacolo “Scegli una carta”, dove scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e tentare la fortuna, così come succede nella vita di tutti i giorni.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, i medici di Malattie imbarazzanti e il dott. Logan volano in Thailandia.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Mad Dog: armi di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Alle ore 21:00 su Discovery Channel un’altra puntata di “Mad Dog: armi di famiglia”. Nella puntata di stasera, la Mad Dog forgia un'ascia indistruttibile per un pompiere.

Tsunami in Giappone, ore 20:57 National Geographic

L'11 marzo 2011, un terribile terremoto seguito da uno tsunami ha colpito il Giappone. Con le testimonianze di chi c’era, ricostruiamo quei terribili momenti con lo sguardo di coloro che li hanno vissuti.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo i lavori degli scavi per costruire la metropolitana di Istanbul. Il team incontra però un ostacolo: il porto antico della città, uno dei siti archeologici più importanti al mondo.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

Apocalypse: in guerra tra le guerre, ore 21:00 History

L’11 novembre 1918 termina uno dei conflitti più orrendi della Storia, la Prima Guerra Mondiale. Mentre i leader dei Paesi vincitori ridisegnano le mappe, i perdenti devono affrontare gravi crisi e divisioni interne.

Wild Pacifico, ore 21:00 Nat Geo Wild

Scopriamo l'affascinante biodiversità delle isole tra Asia e Australia. Terre meravigliose plasmate dalle forze della natura e popolata da tigri, elefanti e rinoceronti.

Pronto soccorso animali, ore 21:00 Nat Geo People

La clinica veterinaria nel Western Kentucky torna a curare e recuperare gli animali. Ad aiutare Kristin, Nancy e Linda ci sono anche Brigette e Nikki, due giovani esperte di riabilitazione di fauna esotica e selvatica.

Serie TV in onda stasera

Deutschland 86 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, altri due episodi di “Deutschland 86”. Premiata con l'International Emmy, la spy story ambientata durante la Guerra Fredda è il sequel di “Deutschland 83”.

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic +1

La seconda stagione di “Romanzo criminale”, una produzione originale Sky sulle vicende della Banda della Magliana. In questa seconda stagione vediamo il riposizionamento della banda in seguito alla morte del Libanese.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel basata sui personaggi degli X-Men. Protagonista è la famiglia Strucker, i cui figli sono dei mutanti e si trovano, quindi, a fuggire dal Governo. Unendosi a un gruppo di mutanti clandestini, il loro scopo è quello di sopravvivere a un mondo che gli è ostile.

The Walking Dead, ore 21:50 Fox

Replica dell’ottavo episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. La serie è basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, con l’aggiunta di altri personaggi. La storia è quella di Rick Grimes, un vice sceriffo che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Marlon - 1^ TV, ore 21:09 Premium Joi

Comincia stasera, su Premium Joi, la seconda stagione di “Marlon”, la serie televisiva con protagonista una coppia divorziata, Marlon e Ashley, che provano a rimanere in buoni rapporti per salvaguardare Marley e Zack, i loro due figli.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. La serie segue le storie e la lotta per la sopravvivenza di alcune tra le 4000 persone rimaste bloccate all'interno della zona delimitata a causa dello scoppio di un’improvvisa epidemia.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:30 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:56 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo - La corsa dei mitici Wrestlers, ore 20:40 Boomerang

Scooby e la sua gang sono invitati alla Corsa dei Wrestler. Ma un intruso vuole sabotarla.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Summer Camp, ore 21:10 Disney Channel

“Summer Camp” è una serie con protagoniste Emma, Ravi e Zuri, che lasciano il loro attico newyorkese per trascorrere le vacanze estive al campo estivo Kikiwaka, nel Maine.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man è elettrizzato perché comincia il secondo anno come supereroe e come studente alla Horizon High.

