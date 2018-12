Programmi TV da non perdere stasera, martedì 20 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 19 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Carlo Cracco torna in prima serata con lo spietato cook showing, che vedrà 14 cuochi professionisti contendersi un posto da Executive Chef in una delle cucine dei pentastellati hotel J.W. Marriott Venice Resort&Spa.

I segreti di Hollywood - Gossip, ore 21:15 Sky Arte

Un viaggio tra i segreti di Hollywood e di un sistema macchinoso che ha spesso sfruttato le vite private degli attori per creare gossip e un tornaconto in termini di popolarità e denaro.

La mia vita in una setta, ore 21:05 Crime investigation

Una battaglia senza fine – La condanna di Warren Jeffs per abusi e violenze sembrava aver risolto i problemi con la comunità FLDS, ma la verità era ben altra. I bambini di Dio – Dopo aver trascorso la sua infanzia nella comunità “Children of God”, nota per pedofilia e prostituzione, una donna riesce a uscirne e racconta la sua vita nella setta.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Tornano sul piccolo schermo le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli USA: quali sorprese ci riserveranno? Idro podere - Cosa succede se si trasforma una fabbrica di avorio del XIX secolo in un podere ad alimentazione idroelettrica? Scoprilo questa sera con il super-tuttofare George.

Untraditional, ore 21:00 Comedy Central

Best Of – Uno show “non tradizionale”, dove Fabio Volo racconta se stesso tra vita privata e professionale, tra Milano e New York.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Ricomincio da me – Lisa ha un obiettivo: dimagrire prima del ballo delle debuttanti a cui parteciperà sua figlia Lucy. Riuscirà questa mamma nella sua impresa?

Supercar: auto da sogno, ore 21:00 Discovery Channel

Alfa Romeo – Un segreto sta per essere rivelato e riguarda una delle più famose auto italiane, l’Alfa Romeo 4C. Quali sono i progetti dell’azienda automobilistica?

Meccanici allo sbando, ore 21:55 Discovery Channel

L'AMC AMX – Nella famosa officina di Thomas arriva una bellissima AMC AMX del '68 che mette a dura prova la pazienza del meccanico, vista la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Pezzi mancanti – Gli investigatori devono affrontare una situazione di estrema gravità quando un jet commerciale finisce nelle Everglades della Florida. Intanto, la tranquillità di una piccola cittadina scozzese viene scossa dal devastante schianto di un velivolo.

Curiosity: viaggio su Marte, ore 21:55 National Geographic

Il viaggio su Marte dei due rover Opportunity e Curiosity viene raccontato da nuove interviste e animazioni, che fanno luce su alcuni misteri del Pianeta Rosso.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

La NASA – Un nuovo documentario all’interno della Nasa, per conoscere le ultime tecnologie messe a punto dagli ingegneri per l’esplorazione spaziale. In questa puntata sarà presentato anche Ares, il nuovo razzo che rivoluzionerà il concetto di viaggio nello spazio.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un famoso antiquario del Regno Unito, sempre in viaggio per scoprire oggetti rari e particolari da restaurare. Devon – Drew acquista in un palazzo nel Devon la peggior sedia che abbia mai restaurato, mentre nella fabbrica del merletto in Scozia non resiste alle tentazioni.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Tornano a colpi di martello le sfide tra i fabbri nella forgiatura di armi di ogni tipo. La daga russa - A quattro concorrenti viene chiesto di realizzare una nuova arma a partire da vecchi strumenti. Solo due di loro proseguiranno la gara fino alla fase finale, che prevedrà la costruzione di una daga russa.

La storia delle armi, ore 21:50 History

Attaccare dal cielo – Un viaggio attraverso i segreti delle armi dal cielo, che furono fondamentali negli attacchi durante i conflitti mondiali e che hanno cambiato il modo di concepire le guerre.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Una nuova serata con Dr. Pol, sempre alle prese con chiamate urgenti. La stagione del fango – La stagione del fango è alle porte e il duro inverno ha messo tutti alla prova, ma questo ferma il lavoro dei veterinari della clinica.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Un sorprendente viaggio tra le meraviglie della Toscana, testimoniato da David Rocco. Il Palio di Siena – David racconta il Palio di Siena, un evento molto famoso in Italia e in tutta Europa, e mostra le specialità preparate per l’occasione: panzanelle, pasta alla carbonara, fave e asparagi Pici, ravioli e fantasia - David alloggia in un agriturismo poco fuori città e si diletta in cucina insieme ai proprietari, preparando qualche gustosa ricetta per festeggiare il 4 luglio.

Serie TV in onda stasera

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Due episodi della nuova serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). Tra ambizione e corruzione, storia di una famiglia disfunzionale. Logan vuole migliorare la sua immagine pubblica e decide di partecipare a una sessione di terapia famigliare nel ranch di Connor, in New Mexico. Intanto Kendall cerca di stringere un nuovo affare con una coppia di imprenditori apparentemente perfetta. Roman, invece, conclude un accordo con un vecchio nemico di suo padre per una TV locale.

Magnum P.I. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Arriva in anteprima su Fox la serie tv “Magnum P.I.”, remake della celebre serie degli anni ‘80. La morte è solo temporanea – Magnum decide di aiutare un anziano magnate a ritrovare un suo vecchio amore, ma la donna in questione è morta da trent’anni.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

In prima visione su Fox un nuovo episodio di “Mac Gyver”. Bounty Killer – Aaron Deckard, Mac e Jack sono sulle tracce del pericoloso fuggitivo Aaron Deckard. Nel frattempo, devono affrontare una nota famiglia di cacciatori di taglie.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

In prima visione su Fox, tornano le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco sempre in prima linea per salvare vite umane. Droghe – I paramedici del primo soccorso vengono chiamati sul luogo in cui è precipitato un elicottero, diventando inconsapevolmente i protagonisti di un servizio televisivo.

The Resident - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Una nuova puntata della 2° stagione del medical drama, ambientato in un grande ospedale di Atlanta. Questione di tempo – A seguito di un incidente a un festival musicale, molti feriti vengono trasportati al pronto soccorso del Chastain, mettendo a dura prova i medici di turno.

Rosewood, ore 21:05 Fox crime

Una nuova avvincente puntata sulle vicende di un anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami. Verità Nascoste – Rosewood e Villa arrivano a New York per indagare sulla morte di Eddie. Intanto, a Miami, Slade e Hornstock lavorano su un giro di sfruttamento della prostituzione. Autopsie e bottini – Nella stiva di una barca viene rinvenuto un cadavere: Rosie e Villa si ritrovano a indagare sul mondo dei tesori sommersi.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime un nuovo appuntamento con “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Scomoda Ruthie - Riggs e Murtaugh indagano su una tentata rapina a una gioielleria, sventata dall’intraprendenza di una signora armata di revolver.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories un nuovo e attesissimo capitolo della 2° stagione di Riverdale. La notte del giudizio - Betty scopre l’identità di Black Hood, che, messo alle strette, confessa la verità. Nel frattempo, in città tornano i Ghoulies.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:05 Premium Stories

Cure sperimentali - Stella decide di iniziare la sua attività di volontariato presso il Lone Pine Hospital. Vuole far inserire Sadie nello stesso programma di terapia sperimentale che le ha salvato la vita.

Will & Grace - Il ritorno, ore 21:15 Premium Joi

Undici anni dopo - Will, Grace, Jack e Karen tornano dopo undici anni. Intanto, alla Casa Bianca c'è un nuovo Presidente che mette a dura a prova gli ideali di Will e Grace. Chi è il tuo paparino? – Sia Will che Jack si ritrovano ad uscire con ragazzi molto più giovani di loro: questo li costringe a fare i conti con il passare del tempo.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action torna in prima visione tv un nuovo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg. L'ascensione - Indra si arrende a Diyoza per dividere la valle, così da vivere in pace. Murphy provoca una rivolta, rivelando a McCreary che Diyoza ha una cura.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

“Younger” segue le vicende di una quarantenne che si spaccia per una ragazza di 26 anni. Un weekend movimentato - Liza e Josh prendono parte ad un festival musicale. Intanto, la donna aiuta Charles con un incarico che gli è stato affidato.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Quattro amiche indagano su alcuni decessi che destano sospetti. Caccia insanguinata - Una battuta di caccia diventa lo scenario di un tragico incidente. Julie vuole vederci chiaro e inizia a indagare sull’accaduto.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Un nuovo e divertente episodio sulle avventure della famiglia Simpson. Chi ha sparato al Sig. Burns. 2a parte - Il Sig. Burns ha deciso di volere a tutti i costi il pozzo di petrolio e agisce in maniera furtiva. Poi qualcuno gli spara.

Futurama, ore 21:25 Fox Animation

La bestia con un miliardo di schiene. 3a parte - Bender capisce che la Lega dei Robot sa solo sparlare degli umani, senza agire concretamente. La bestia con un miliardo di schiene. 4a parte - Bender decide di andare a riprendere il suo amico, anche con la forza, dopo aver ricevuto la lettera di Fry, composta di elettro-materia.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 20:50 DeA kids

TestaMatta / Gel-Oh-sia - Tip desidera diventare una campionessa di TestaMatta, uno sport Buv. Intanto Oh incontra la sua ex fidanzata e si ingelosisce. Vacanza di famiglia / Nella natura selvaggia – Non è facile per Tip, Lucy e Oh rilassarsi in vacanza. Oh prova a vivere senza la tecnologia.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

In prima setata due nuovi episodi della 2° stagione, di “Alvinn!!! e i Chipmunks”. L'orsetto parlante / La nuova preside - Alvin si diverte a impartire ordini a Theodore servendosi del suo orsetto parlante. A come alieni / La magia dell'amicizia – Alvin e Simon si avventurano nei sotterranei della scuola, poiché convinti che ci siano gli alieni.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Tornano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi. Un appuntamento per Freddy – Una compagna di scuola, Valerie, mostra interesse per Freddie e cerca di strapparlo da iCarly. Un record da battere - Carly, Sam e Freddie decidono di battere il record della trasmissione web più lunga del mondo, durata poco più di 24 ore.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Faccende serie – Robin rimprovera gli altri Titans poiché passano troppo tempo chiusi in bagno. Il Ringraziamento - Robin organizza la festa del Ringraziamento e spera che tutto sia perfetto per l'arrivo di Batman. Accecati dalla neve – I Titans sono in Russia per affrontare un mostro radioattivo che terrorizza gli abitanti di un villaggio, poiché estremamente pericoloso e intoccabile.

Tom & Jerry: Fast & Furry, ore 20:40 Boomerang

Questa volta Tom e Jerry sono avversari in una gara automobilistica a tutto gas, fuori dalle mura di casa.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Weekend vampiresco – Due ciondoli magici, trovati casualmente, trasformano Vampirina in un'umana e Poppy in un vampiro. Il pennuto che sapeva troppo – Il segreto di Vampirina rischia di essere svelato dal pappagallo Kiwi che ripete tutto ciò che ascolta. L'albero della classe - Vampirina viene spaventata da una foto di classe.

Harley in mezzo, ore 21:15 Disney Channel

Harley e il giorno senza tecnologia - Suzy realizza di non essere aiutata abbastanza dai ragazzi, sempre distratti da telefonini e computer, e impone un weekend senza tecnologia.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Hobgoblin. Parte 1 - Spider-Man non può permettere a Doc Ock e ai Sinistri Cinque di prendere il controllo della sua mente e di distruggere New York. Per questo, decide di affrontarli.

