Doppio appuntamento questa settimana con Hell’s Kitchen Italia. Martedì alle 21.15 su Sky Uno la consueta puntata con le cucine infernali guidate da Carlo Cracco e una puntata extra venerdì 23 novembre. A partire dalla prossima settimana poi l’appuntamento settimanale con il programma prodotto da Dry per Sky, si sposterà definitivamente al venerdì, sempre in prima serata su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Con martedì scorso è andato in scena il riscatto della brigata rossa, con le donne finalmente in grado di collaborare e di avere la meglio sulla brigata blu che perde quindi il primo concorrente delle sue fila, Piero. martedì sera dalle 21.15 sarà di nuovo guerra fra i cuochi professionisti delle cucine infernali di Hell’s Kitchen Italia su Sky Uno. Ospiti della terza puntata saranno La Pina, voce fra le più amate del mondo delle radio italiane, e suo marito Emiliano Pepe. I due cucineranno al posto dei cuochi professionisti: la coppia dovrà infatti farsi guidare dalle due brigate nella preparazione di un piatto. Fra le due squadre, ad avere la meglio sarà quella che sarà in grado di suggerire più efficacemente agli ospiti i passaggi della non semplice ricetta scelta da Cracco.



Ospite della quarta puntata, in onda venerdì, Chef Antonino Cannavacciuolo, fra i volti più amati di Sky Uno. La puntata si aprirà con una prova inedita per la gara fra cuochi professionisti: i concorrenti dovranno cucinare senza utilizzare l’acqua. E lo scorso venerdì la cucina di Hell’s Kitchen ha appena festeggiato la prima Stella Michelin assegnata al vincitore della prima edizione di Hell’s Kitchen Italia, il vicentino Matteo Grandi, 28 anni, Chef del ristorante Degusto Cuisine di San Bonifacio, nel veronese.