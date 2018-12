Uscito il 9 novembre, “Simulation Theory” unisce il potente suono materico dei Muse a intriganti sonorità elettroniche, regalando uno sguardo disincantato al mondo dominato dalla tecnologia che si tramuta in una esperienza sonica senza precedenti. Gli undici pezzi che compongono l’album sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori tra i quali Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. Tra i singoli ‘Something Human’, ‘Thought Contagion’ e ‘Dig Down’, troviamo il nuovissimo ‘The Dark Side’ che è la classica canzone dei Muse, con la voce immediatamente riconoscibile di Matt Bellamy, chitarre roventi e la sezione ritmica di Chris Wolstenholme e Dominic Howard che sono diventati i marchi di fabbrica del sound capace di riempire gli stadi dei Muse.

L’artwork dell’album è stata realizzata dall’artista digitale Kyle Lambert, che aveva disegnato le locandine di ‘Stranger Things’, ‘Jurassic Park’ e molti altri film. La cover della versione Super Deluxe è stata invece realizzata da Paul Shipper, i cui lavori precedenti includono ‘Star Wars: The Last Jedi’ e ‘Avengers: Affinity War’, tra gli altri.

Reputati una delle migliori band dal vivo al mondo, i Muse, nascono dall'incontro di due gruppi musicali all'interno della scuola che frequentavano nei primi anni novanta: i "Gothic Plague" di Matthew Bellamy e Dominic Howard e i "Fixed Penalty" in cui suonava Chris Wolstenholme come batterista. Oggi i tre di Devon, Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme sono all'apice della loro carriera.



A loro e alla loro pluridecennale carriera è dedicata la puntata di “Uno in Musica” lo Speciale in onda giovedì 15 novembre alle 19.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Last but not least, la band che da 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, si esibirà in diretta per la prima volta sul palco del talent di Sky prodotto da Fremantle davanti ai giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, ai quattro finalisti e alle migliaia di spettatori che affolleranno il Forum in occasione della FINALE.