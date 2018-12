Programmi TV da non perdere stasera, martedì 13 novembre

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Questa settimana i cuochi dovranno cucinare per lo Chef Cristiano Tomei, giudice speciale del temutissimo servizio. Lo Chef Carlo Cracco non risparmierà nessuno in questa 5a stagione di Hell’s Kitchen Italia!

Dancer - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Dotato di un carisma e una prestanza che tolgono il fiato, Sergei Polunin ha preso d'assalto il mondo della danza ed è diventato il più' giovane primo ballerino nella storia del Royal Ballet. Poi, a ventidue anni e all'apice della sua gloria, se n'è andato sbattendo (forte) la porta.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Alcuni tra i casi più contorti della cronaca nera francese per far luce sulla verità che si nasconde dietro ognuna di queste storie. Ex-factor - Un uomo riceve una chiamata nel cuore della notte: è l'ex fidanzata di suo figlio. La ragazza comunica che il giovane è morto. Cosa è accaduto a Hugues? Chi è il colpevole?

Delitti: Speciale Garlasco, ore 22:00 Crime investigation

Attraverso testimonianze di familiari, amici, consulenti legali e investigatori e con l'aiuto di ricostruzioni, analizziamo luci e ombre di un delitto senza precedenti, che ha sconvolto la piccola cittadina di Garlasco.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Ci sono tesori che aspettano solo di essere scoperti: torna la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Tesori nascosti - In Pennsylvania, Georgia e John scoprono una rara collezione di motociclette, nascosta dietro un muro segreto. I due sono determinati a rimetterle in circolazione.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21:00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Federica Riganò - Dopo anni Federica e Gabriele hanno deciso di compiere il grande passo. Sarà un matrimonio in grande stile, ma per l'abito la suocera ha gusti molto diversi rispetto alla mamma.

Supercar: auto da sogno, ore 21:00 Discovery Channel

Mercedes - L'AMG, divisione della Mercedes, sta costruendo una versione più veloce, più leggera e più piccola della super automobile. Il veicolo punta a sfidare la famosa Porsche 911.

Missione Sole: la sonda Parker, ore 20:55 National Geographic

Luglio 2018: la NASA lancia la prima missione verso una stella. Lo storico viaggio punta a esplorare il Sole. L'arrivo della sonda segnerà un momento fondamentale nella Storia dell'umanità.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il traforo del San Gottardo - Dalla Svizzera, Danny Foster documenta la galleria del San Gottardo, costata 18 miliardi di dollari. È la più lunga al mondo e ha velocizzato molto i viaggi attraverso le Alpi.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è uno dei migliori antiquari del Regno Unito. Sempre a caccia di anticaglie, Drew viaggia in lungo e in largo il paese in cerca di oggetti strani e particolari da riparare e restaurare. Persone eccentriche - Nel Lake District, Drew incontra un custode di alpaca e un collezionista attratto da cose particolari. In un castello dello Staffordshire, incontra la sosia di Elisabetta I.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

L'appassionante sfida tra fabbri che concorrono a forgiare armi di ogni tipo. In ogni puntata i partecipanti lottano fra loro in formidabili battaglie all'ultimo colpo di martello. La guisarma - Quattro concorrenti devono forgiare un famoso tipo di lama. Solo due di loro arriveranno al round finale, in cui avranno la possibilità di ricreare una guisarma. Chi sarà il vincitore?

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Torna il Dr. Pol, sempre alle prese con un flusso costante di chiamate urgenti. Per lui, non c'è mai un momento di noia! Il mago delle zampe - Il dottor Pol e i veterinari sono alle prese con numerosi casi che riguardano i migliori amici dell'uomo. In sala operatoria, la dottoressa Brenda si occupa dei denti di un Boston Terrier.

David Rocco dolce Africa, ore 21:00 Nat Geo people

Nato e cresciuto in Canada da genitori italiani, David Rocco ha unito due grandi passioni - la cucina e i viaggi - nei suoi programmi tv trasmessi in oltre 150 paesi. Benvenuti in Etiopia! - David trascorre del tempo con gli abitanti di Lalibela, in Etiopia, che parlano delle loro speranze per il futuro. Inoltre, scoprirà tutti i segreti culinari delle tradizioni berbere. La città più sacra del mondo - Lalibela è considerata una delle città più sacre del mondo. David scopre tradizioni e rituali che risalgono a più di 1000 anni fa e visita splendide chiese.

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Due episodi della nuova serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). Tra ambizione e corruzione, storia di una famiglia disfunzionale. Kendall pensa a una mozione di sfiducia nei confronti di Logan. Intanto, Greg porta suo nonno, fratello di Logan, dal Canada a New York, per riunire la famiglia per il Ringraziamento. Il voto di sfiducia contro Logan è imminente, e Roman cerca di influenzare un membro del consiglio che è neutrale. Intanto, Logan arriva a Washington per incontrare il presidente.

Magnum P.I. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox parte la serie tv “Magnum P.I.”, remake della serie di telefilm cult degli anni ‘80. Morte improvvisa - TC chiede a Magnum di occuparsi del caso del padre di un suo giovane giocatore: l'uomo è stato accusato di omicidio.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50, in prima visione Fox, un nuovo episodio di “Mac Gyver”. Lo Zodiaco - Quando la figlioccia di Matty e il suo fidanzato vengono uccisi in un parco divertimenti a San Francisco, le indagini fanno pensare a Mac che il noto “Killer dello Zodiaco” sia tornato in azione.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Torna la serie Fox sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Persone orribili - Per scoprire i volti “dietro” le chiamate al 911, Maddie decide di andare in giro di pattuglia insieme ad Athena. Intanto, i vigili accorrono a due chiamate, da un funerale e da una sala cinematografica.

The Resident - 1^ TV, ore 21:55 Fox life

Seconda stagione del medical drama ambientato tra le corsie di un grande ospedale di Atlanta. Tre parole - Quando si trovano davanti una coppia con dei sintomi indecifrabili, Nic e Conrad pensano alla loro propria storia.

Rosewood, ore 21:05 Fox crime

Seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami. Segreti e Confraternite - Mentre il Dipartimento di Polizia di Miami Est ha un nuovo capitano, il sindaco rimane coinvolto in prima persona in un caso di omicidio. Assassini silenziosi - Rosie e Villa scoprono che la vittima dell'omicidio su cui stanno indagando ha un certificato di morte che risale a tre anni prima.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda un altro episodio della seconda stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Un bailey di troppo - Bailey trova un ciondolo di sua sorella sulla scena di un omicidio e infrange le regole per arrivare a lei prima della polizia.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della seconda stagione di Riverdale. Resa dei conti - Fangs viene arrestato per l'omicidio di Midge, ma il Cerchio Nero, ormai guidato da Reggie, vuole farsi giustizia da solo.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:05 Premium Stories

Una famiglia quasi perfetta - Stella ristabilisce la serenità nella propria famiglia mettendo d'accordo i suoi genitori e invitando suo fratello Aiden a prendersi le sue responsabilità.

Trial & Error - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 due episodi della seconda stagione di “Trial & Error”, in prima visione tv. Una grande occasione - Il nuovo processo a Jesse Ray Beaumont ha inizio. Josh deve dimostrare la colpevolezza di Lavinia sia dell'omicidio del fratello che di quello del marito. Barcellona - Lavinia sta uccidendo i testimoni che potrebbero aiutare Josh a incriminarla per l'uccisione di Chet.Nina parte per il Messico, spaventata da quelle morti.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15, in prima visione tv, un nuovo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg. Come otterremo la pace - Clarke si accorda con Dyoza per fermare Octavia e condividere la Valle, questo comporterà l’uccisione di Cooper.

Untraditional - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, dalle 21:00, due episodi di “Untraditional”, la sit-com ideata e interpretata da Fabio Volo. La festa di Raimondo è incredibile. Alla consolle suonano i Daft Punk e le sale sono piene di gente di tutti i tipi, l'atmosfera è alle stelle. Johanna è entusiasta che Fabio sia riuscito a partecipare. Fabio è furioso e accusa Elisabeth di averlo boicottato perché se la serie si fosse fatta Fabio e Johanna sarebbero dovuti tornare a New York e la sua carriera di cantante in Italia sarebbe finita.

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Quattro nuovi episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. Videosorveglianza e reality show - Senza volerlo, Homer crea un allarme bomba a Springfield, e le autorità devono agire di conseguenza. Parenti serpenti, fratelli coltelli - Lisa, ingiuriata dal fratello, ottiene un'ingiunzione della corte che impone a Bart di mantenere una determinata distanza dalla sorella. Ultime notizie: Marge si ribella - Lisa conosce una compagna di studi di sua madre, la nota giornalista Chloe Talbot e ne resta affascinata. Marge però è molto gelosa. Homerazzi - Quando l'album di famiglia dei Simpson rimane bruciato in un incendio, tutti insieme decidono di rimettere in scena le varie situazioni ritratte per scattare di nuovo le foto.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 20:55 DeA kids

Riunione di famiglia / Opere d'arte - Oh decide di rivedere i suoi fratelli di capsula e ha grandi aspettative - Le opere d'arte di Lucy non sono gradite agli umani, ma apprezzate molto dai Buv. Una serata speciale / Realtà virtuale - Tip e Oh non hanno il biglietto per il concerto della loro band preferita - Tip e Oh partecipano a un gioco di ruolo.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Due episodi della seconda stagione, di “Alvinn!!! e i Chipmunks”. Simon chi? / Il sondaggio - Alvin litiga con Simon e, per la rabbia, gli dice che vorrebbe che sparisse dalla sua vita. Così Theo gli organizza uno scherzetto con le Chipette e tutti fingono di non sapere chi sia Simon. Il regalo / Theo sa cosa fare - È il compleanno di Dave e Theodore gli fa un gilet a maglia. Il gilet è evidentemente piccolo e un po' ridicolo, ma Dave finge di apprezzarlo.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Nonostante Freddie si diverta a passare il tempo libero con Carly e Sam a realizzare il web-show, sente l'esigenza di stare anche con dei ragazzi e fare cose da “maschi”. Gibby è segretamente innamorato di Shannon, ma sa che non riuscirà mai a conquistarla, percheé a lei piace Freddie.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Baci e abbracci - Corvina affida agli altri Titans la scatola con dentro i Gemelli Distruttori di Azarath. Mani da neonato - I Titans prendono in giro Robin perché ha le mani piccole e non sono mai puntuali alle sue riunioni.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:10 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale. I due Cupido - Gumball e Carrie si improvvisano organizzatori di incontri; cercheranno di far mettere insieme Darwin e Terry, ma le cose non andranno esattamente come previsto, e Gumball farà soltanto guai.

Scooby-Doo e la leggenda del vampiro, ore 20:40 Boomerang

Scooby e i ragazzi si travestono da band heavy metal per risolvere il mistero dello Yowie Yahoo, una leggendaria creatura australiana che rapisce musicisti per trasformarli in vampiri.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Buon appetito! - Quando un cliente buongustaio viene a soggiornare al B&B, la famiglia si sforza di cucinare un cibo umano. Le Marmocchie Marmotte - Vampirina cerca di guadagnare il suo primo distintivo delle Marmocchie Marmotte. Vampirina ballerina - Vampirina ha difficoltà a imparare i passi di danza degli esseri umani.

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

La leggenda della fata - Henri pensa di costruire un portale per raggiungere Lena. Intanto, Lena, Thea e Max lavorano alla coreografia di un'opera sulla quale aleggia una romantica leggenda.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Le origini. Parte 1 - Ogni storia ha un inizio. Ecco quindi come Marinette e Adrien sono diventati Ladybug e Chat Noir. Tutto comincia quando il maestro Fu, ormai vecchio, sente la necessità di trovare due nuovi eroi.

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

Spider Island. Parte 1 - Spider-Man scopre un nuovo cattivo con poteri di ragno che ruba la sua sperimentale tuta Stealth e minaccia l'intera città.

