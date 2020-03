Su Sky Atlantic è in arrivo la terza, attesissima stagione di Westworld (da lunedì 16 marzo alle 02.00 in versione originale sottotitolata, poi in replica la sera alle 20.15 e alle 23.15, dopo il finale di The Outsider ), destinata a riaccendere l'annoso dibattito: dobbiamo fidarci di automi e robot, oppure meglio tenerci alla larga? Da Terminator a Wall’E, passando per Futurama, cinema e serie tv hanno risposto in maniera diversa nel corso del tempo.

di Marco Agustoni

Westworld, il ritorno degli androidi "più umani degli umani"

Dopo una lunga attesa, la terza stagione di Westworld sta finalmente arrivando su Sky Atlantic, dove andrà in onda in prima visione tv a partire da lunedì 16 marzo (alle 02.00 in versione originale sottotitolata, poi in replica la sera alle 20.15 e alle 23.15, dopo il finale di The Outsider). Uno scontro fra androidi e umani sembra inevitabile, il che potrebbe metterci in guardia dallo sviluppare nella realtà, se mai fosse possibili, esseri senzienti simili a quelli che popolano i parchi dei divertimenti della serie tv cult.

Al di là di Westworld - dove in realtà gli androidi non sono presentati semplicemente come delle minacce per il genere umano, ma anzi viene suggerito qualcosa di molto più “sconvolgente”: sono anch’essi esseri viventi che provano emozioni, per cui hanno pari dignità degli umani - cinema e serie tv hanno raccontato i robot e gli androidi in molte maniere diverse.

Automi e compari (lasciamo da parte i cosiddetti cyborg, in cui la componente umana, con i suoi pregi e difetti, è imprescindibile), di volta in volta, sono stati presentati come amiconi su cui fare affidamento, o al contrario come delle minacce da combattere con ogni mezzo. Quale sarà la “reale” versione dei fatti dipenderà solo a noi, intesi come società nel suo insieme, che giorno dopo giorno stiamo determinando come saranno i robot e le intelligenze artificiali del futuro. Magari prendendo spunto dal modo in cui film e serie tv li hanno immaginati.

Westworld 3, 10 indizi sulla nuova stagione

Androidi e Robot, i nostri amici

Di seguito, alcuni dei film e delle serie tv che presentano robot e androidi vari in chiave per lo più positiva... giusto per citarne alcuni.



Il pianeta proibito

Questo iconico film sci-fi del 1956 passò alla storia anche grazie alla presenza di Robby, primo robot cinematografico a rispettare le Tre leggi della robotica dello scrittore russo Isaac Asimov, incapace quindi di nuocere agli esseri umani. In sostanza, è il prototipo del “robot servitore” utile all’uomo, anche se per lo più neutro da un punto di vista “emotivo”.



Star Wars

Certo, nella saga di Star Wars, tra film e serie tv, di robot ce ne sono di tutti i tipi, ma a essere entrati di diritto nell’immaginario popolare sono soprattutto il petulante, ma benintenzionato C-3PO e il tenerissimo R2-D2, senza il cui aiuto gli eroi della Trilogia originale si sarebbero più di una volta trovati in guai seri.