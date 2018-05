Westworld, Evan Rachel Wood: " Nuda sul set, io la vivo così..."

Evan Rachel Wood nei panni di Dolores, l'affascinante e letale androide della serie Westworld @Kikapress

Intervistata dalla rivista american C Magazine, che le ha anche dedicato la copertina, l'attrice ha parlato del suo rapporto con le scene di nudo sul set di Westworld, la serie tv in cui interpreta il personaggio di Dolores. La seconda stagione di Westworld è in onda in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic

“Così potente e ambiziosa che farà sembrare la prima stagione un piccolo dramma domestico”. Cosi ha scritto Jeffrey Wright su Entertainment Weekly. E in effetti già dal primo episodio della seconda stagione di Westworld si avverte la forza dirompente e l'impatto visivo di questo nuovo ciclo di puntate. A partire dal personaggio di Dolores Abernathy, interpretato da Evan Rachel Wood, che appare più volitivo e spietata che mai, mentre armata di fucile cavalca le praterie del parco a caccia di esseri umani E all'affascinate attrice americana la rivista C Magazine ha dedicato la copertina del suo ultimo numero. Al giornale californiani Evan Rachel Wood ha parlato di come si è sentita a girare le tante scene di nudo presenti in Westworld "Ormai non è più una cosa strana. Molti di noi sono stati spesso nudi sul set, è diventata una cosa normale. Per quanto mi riguarda, arrivo sul set e mi dico: "Ok, sono nuda in un laboratorio. E Anthony Hopkins è qui con me. È un qualcosa di tanto surreale che non c'è nemmeno il tempo di sentirsi a disagio". Rachel Wood ha poi confessato alla rivista di essere sempre stata attirata dai ruoli non convenzionali e dark: "Alle strade principali dove andavano tutti ho sempre preferito i vicoli, i luoghi più nascosti, dove incontrare personaggi strani e bizzarri e conoscere le loro storie. Certo ho recitato anche in molte commedie ma le persone ricordano molto di più i ruoli tenebrosi"

Evan Rachel Wood sulla coveri d C Magazine

Lunedì 30 aprile alle 21.15 andrà in onda il primo episodio della seconda stagione di Westworld in versione doppiata in italiano, ma andrà anche in onda il secondo episodio in versione originale sottotitolata (alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A., e poi alle 22.35, in replica).