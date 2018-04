Westworld 2: su Sky Atlantic in versione sottotitolata dal 23 aprile. VIDEO

Il momento che stavamo aspettando è finalmente arrivato: lunedì 23 aprile alle 03.00 , in contemporanea con la messa in onda statunitense, su Sky Atlantic andrà in onda il primo episodio in versione originale sottotitolata dell’attesissima seconda stagione di Westworld (poi in replica in prima serata alle 21.15). A giudicare dal trailer esteso, possiamo e dobbiamo aspettarci di tutto e di più, e il cast e gli showrunner, senza scendere nei dettagli, l’hanno confermato: continua a leggere, guarda i video e scopri di più

E’ tempo di tornare online: su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda, attesissima stagione di Westworld, in onda in versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli U.S.A., ogni lunedì alle 03.00 a partire dal 23 aprile, mentre per gli episodi in versione doppiata dovremo aspettare il 30, come sempre in prima serata alle 21.15.

Come per la settima stagione de Il Trono di Spade (che terminerà nel 2019, e di cui Westworld si preannuncia l’erede in termini di ascolti e di capacità di catturare l’attenzione di pubblico e critica), anche per la seconda di Westworld i fan hanno dovuto aspettare più o meno un anno e mezzo da finale della prima. Ma, a giudicare da quanto visto nel trailer esteso, la loro pazienza sarà ampiamente ripagata. Ma cosa possiamo e dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi?

Dalla ricerca della libertà e dell’autodeterminazione alla scelta di chi e cosa essere, la posta in gioco, come sottolinea l’Uomo in Nero, non è mai stata così reale, sia per gli androidi, sia per gli esseri umani. Ecco cosa ci hanno raccontato alcuni interprete del cast e gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan sul secondo capitolo di Westworld: