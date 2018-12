Westworld: tutte le cover nella colonna sonora della prima stagione (VIDEO)

La prima stagione di Westworld ha soddisfatto le aspettative: una storia avvincente e con delle tematiche di un certo spessore, una messa in scena accattivante, dei dialoghi pressoché perfetti, e un cast assolutamente ispirato. C’è un altro elemento, però, che ha contribuito al successo della serie: la colonna sonora, firmata da Ramin Djawadi (autore, tra le altre cose, anche delle musiche de Il Trono di Spade ). A colpire sono state soprattutto le cover, da Paint It Black a Black Hole Sun , passando per Back To Black , House of The Rising Sun e Exit Music : continua a leggere e scopri di più

La seconda, attesissima stagione di Westworld debutterà negli U.S.A. su HBO domenica 22 aprile, e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic lunedì 23 alle 03.00 in versione originale sottotitolata (gli episodi in versione doppiata andranno invece in onda una settimana dopo, da lunedì 30). La S01 ha soddisfatto le aspettative: una storia assolutamente avvincente e con delle tematiche di un certo spessore, una messa in scena accattivante, dei dialoghi pressoché perfetti, e un cast assolutamente ispirato.

C’è un altro elemento, però, che ha contribuito al successo della serie: la colonna sonora, firmata da Ramin Djawadi (autore, tra le altre cose, anche delle musiche de Il Trono di Spade). A colpire sono state soprattutto le cover, da Paint It Black a Black Hole Sun, passando per Back To Black, House of The Rising Sun e Exit Music: eccole tutte.

Black Hole Sun – Soundgarden