Miley Cyrus risponde alle critiche sul concerto all’Hollywood Bowl

La cantante ha replicato alle osservazioni sulla sua prima esibizione dal vivo dopo quattro anni. Durante il secondo concerto a Los Angeles ha ammesso di aver pensato di non salire sul palco, ribadendo il proprio coinvolgimento nella musica

Il concerto di venerdì segnava il ritorno di Cyrus sul palco dopo quattro anni di assenza dalle esibizioni dal vivo. Alcuni spettatori avevano criticato il fatto che non cantasse tutte le parole di ogni brano, comprese hit come Party in the U.S.A. e Flowers. Durante il successivo spettacolo, la popstar ha risposto direttamente alle osservazioni, sottolineando quanto quelle due serate rappresentassero per lei qualcosa di più di una semplice prova.

L'artista ha contestato le accuse secondo cui non avrebbe messo abbastanza passione nella performance, spiegando che esibirsi oggi non le viene naturale come un tempo.

Miley Cyrus risponde alle critiche e rivendica il legame con la musica e con il pubblico. Dopo le osservazioni ricevute per il suo ritorno dal vivo all'Hollywood Bowl di Los Angeles, venerdì 16 ottobre 2026, la cantante ha affrontato la questione durante il secondo appuntamento, domenica 18 ottobre.

Una battuta che ha riportato l'attenzione sulle critiche ricevute, senza però trasformare il concerto in una semplice risposta polemica. Cyrus ha infatti spiegato che tornare a esibirsi non è un processo immediato e che il rapporto con il palco è cambiato nel tempo.

La cantante ha poi affrontato con ironia la questione delle parole non cantate durante il primo concerto. Mentre eseguiva Bass Persuades, il singolo che apre il suo album più recente, ha esclamato: "Oh, mi ero dimenticata che avrei dovuto cantare ogni singola riga!".

Nel corso del concerto di domenica, Cyrus ha preso di mira chi aveva commentato la sua prima esibizione, accusando qualcuno di aver cercato visibilità attraverso contenuti provocatori. "Non avevo mai sentito dire che non mettessi il cuore in qualcosa", ha dichiarato al pubblico.

Cyrus ha poi precisato di non voler mettere alla prova il pubblico, ma di vivere in prima persona un'esperienza importante. "Questa non è un'esperienza su di voi. È un'esperienza per me. E siete voi a renderla possibile", ha spiegato rivolgendosi agli spettatori.

Nel suo intervento, la cantante ha chiarito che i due appuntamenti all'Hollywood Bowl avevano per lei un significato personale. "Esibirmi non mi viene naturale come una volta", ha ammesso, aggiungendo che quelle serate erano "più di un esperimento".

Miley Cyrus aveva pensato di non salire sul palco

La cantante ha rivelato anche di aver preso in considerazione l'idea di rinunciare al secondo concerto. Prima di entrare in scena per Orbit, ha raccontato, si era già convinta a non presentarsi e a scappare via. Alla fine, però, ha scelto di esibirsi, spiegando di non voler lasciare gli spettatori senza lo spettacolo per cui avevano acquistato il biglietto.

Cyrus ha concluso il suo intervento ribadendo che, nonostante le critiche, non accetterà che venga messa in dubbio la sincerità del suo impegno. "Una cosa che non tollererò è che si metta in discussione quanto ci sia il mio cuore quando sono sul palco. Sono completamente presente", ha dichiarato.

Il ritorno all'Hollywood Bowl si è così trasformato in un confronto aperto tra l'artista e le aspettative del pubblico. Al centro, la difficoltà di riprendere confidenza con le esibizioni dal vivo dopo una lunga pausa e la volontà di Miley Cyrus di difendere il valore personale di questa nuova fase della sua carriera.