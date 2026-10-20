The Apology, Gwyneth Paltrow per la prima volta in una serie tv

L'attrice premio Oscar debutta da protagonista assoluta in una serie televisiva con un thriller drammatico creato da Joe Murtagh e diretto da Thomas Vinterberg. Al centro della storia, una madre che cerca giustizia per il figlio assassinato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gwyneth Paltrow si prepara a tornare sul piccolo schermo con un ruolo inedito nella sua carriera. L'attrice premio Oscar sarà infatti la protagonista di The Apology, una nuova serie drammatica targata A24 che ha ottenuto da Netflix un ordine per due stagioni. Si tratta della prima volta in cui Paltrow assume il ruolo principale in una produzione televisiva, dopo aver preso parte in passato a diverse serie senza mai guidarne una. Il progetto unisce il talento dell'attrice a quello di Joe Murtagh, ideatore, sceneggiatore e showrunner della serie, già autore di The Woman in the Wall, e del regista danese Thomas Vinterberg, noto per il film Un altro giro. La produzione è affidata ad A24, mentre tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Murtagh, Vinterberg, Joe Hipps di Cut To e Paltrow.

The Apology, la trama della serie Netflix Paltrow interpreterà Evelyn Amspoker, una donna il cui figlio è stato assassinato diciotto anni prima. Il caso, rimasto irrisolto, ha attirato a lungo l'attenzione dell'opinione pubblica, senza però portare a una soluzione giudiziaria. La situazione sembra cambiare quando uno sconosciuto si presenta e confessa l'omicidio. Dopo quasi due decenni, per Evelyn la possibilità di ottenere giustizia appare finalmente concreta. Ma la speranza si trasforma presto in un nuovo incubo: la donna e il marito Caleb scoprono che l'uomo accusato potrebbe beneficiare di una riduzione della pena. Di fronte a quella che considerano un'ingiustizia insopportabile, i due decidono di prendere in mano la situazione. La serie si sviluppa così intorno al confine tra desiderio di giustizia e vendetta, esplorando le conseguenze di un dolore che non si è mai esaurito e le decisioni estreme a cui può condurre. Approfondimento Gwyneth Paltrow, è uscita la biografia non autorizzata di Amy Odell

Il ritorno di Gwyneth Paltrow in televisione Nel corso della sua carriera, Gwyneth Paltrow ha costruito una filmografia che comprende titoli come Emma, Sliding Doors, Shakespeare in Love e Il talento di Mr. Ripley. Ha inoltre interpretato Pepper Potts nell'universo cinematografico Marvel e ha preso parte a produzioni più recenti come Marty Supreme. La sua esperienza televisiva è stata invece più limitata. Tra le apparizioni più note figurano il ruolo di Holly Holiday in cinque episodi di Glee e quello nella serie Netflix The Politician, creata da Ryan Murphy. Paltrow ha partecipato anche ad altri progetti televisivi, ma non aveva mai ricoperto il ruolo principale in una serie. Con The Apology, l'attrice affronta quindi una nuova fase professionale, assumendo il centro di un racconto seriale che mette al centro una vicenda familiare dolorosa e un dilemma morale. Approfondimento Gwyneth Paltrow mette all'asta 250 capi del suo guardaroba