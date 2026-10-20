The Apology, Gwyneth Paltrow per la prima volta in una serie tv

L'attrice premio Oscar debutta da protagonista assoluta in una serie televisiva con un thriller drammatico creato da Joe Murtagh e diretto da Thomas Vinterberg. Al centro della storia, una madre che cerca giustizia per il figlio assassinato
Gwyneth Paltrow si prepara a tornare sul piccolo schermo con un ruolo inedito nella sua carriera. L'attrice premio Oscar sarà infatti la protagonista di The Apology, una nuova serie drammatica targata A24 che ha ottenuto da Netflix un ordine per due stagioni. Si tratta della prima volta in cui Paltrow assume il ruolo principale in una produzione televisiva, dopo aver preso parte in passato a diverse serie senza mai guidarne una.
Il progetto unisce il talento dell'attrice a quello di Joe Murtagh, ideatore, sceneggiatore e showrunner della serie, già autore di The Woman in the Wall, e del regista danese Thomas Vinterberg, noto per il film Un altro giro. La produzione è affidata ad A24, mentre tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Murtagh, Vinterberg, Joe Hipps di Cut To e Paltrow.
The Apology, la trama della serie Netflix
Paltrow interpreterà Evelyn Amspoker, una donna il cui figlio è stato assassinato diciotto anni prima. Il caso, rimasto irrisolto, ha attirato a lungo l'attenzione dell'opinione pubblica, senza però portare a una soluzione giudiziaria.
La situazione sembra cambiare quando uno sconosciuto si presenta e confessa l'omicidio. Dopo quasi due decenni, per Evelyn la possibilità di ottenere giustizia appare finalmente concreta. Ma la speranza si trasforma presto in un nuovo incubo: la donna e il marito Caleb scoprono che l'uomo accusato potrebbe beneficiare di una riduzione della pena.
Di fronte a quella che considerano un'ingiustizia insopportabile, i due decidono di prendere in mano la situazione. La serie si sviluppa così intorno al confine tra desiderio di giustizia e vendetta, esplorando le conseguenze di un dolore che non si è mai esaurito e le decisioni estreme a cui può condurre.
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Il ritorno di Gwyneth Paltrow in televisione
Nel corso della sua carriera, Gwyneth Paltrow ha costruito una filmografia che comprende titoli come Emma, Sliding Doors, Shakespeare in Love e Il talento di Mr. Ripley. Ha inoltre interpretato Pepper Potts nell'universo cinematografico Marvel e ha preso parte a produzioni più recenti come Marty Supreme.
La sua esperienza televisiva è stata invece più limitata. Tra le apparizioni più note figurano il ruolo di Holly Holiday in cinque episodi di Glee e quello nella serie Netflix The Politician, creata da Ryan Murphy. Paltrow ha partecipato anche ad altri progetti televisivi, ma non aveva mai ricoperto il ruolo principale in una serie.
Con The Apology, l'attrice affronta quindi una nuova fase professionale, assumendo il centro di un racconto seriale che mette al centro una vicenda familiare dolorosa e un dilemma morale.
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A24 e Netflix puntano su un thriller in due stagioni
L'ordine di due stagioni rappresenta una scelta significativa per il progetto, che arriva in un momento di cambiamenti ai vertici di Netflix. La piattaforma ha recentemente annunciato una riduzione del personale pari al 6%, mentre si sono susseguiti avvicendamenti nelle posizioni dirigenziali legate ai contenuti cinematografici e televisivi.
In questo contesto, The Apology si presenta come una produzione ambiziosa, sostenuta da A24 e costruita intorno a una protagonista di richiamo internazionale. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita né informazioni complete sul resto del cast. La serie segna comunque il debutto di Gwyneth Paltrow in un ruolo televisivo da protagonista, con una storia che intreccia lutto, giustizia e vendetta.
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La star di Hollywood è nata a Los Angeles il 27 settembre 1972. E in questo compleanno dice: 'Accetto i segni e la pelle che perde tonicità, le rughe. Accetto il mio corpo e abbandono l'idea di dover essere perfetta'. Nella sua carriera ha interpretato ruoli diversissimi: dalla nobildonna Lady Viola in Shakespeare in Love, che le è valso il riconoscimento dell'Academy, alla brillante Pepper Potts dell’universo Marvel, passando da Helen in Sliding doors e Margot ne I Tenenbaum