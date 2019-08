Warrior, stagione 1, episodio 9

Gli abitanti della Chinatown di San Francisco si preparano ad assistere a uno scontro d'eccezione tra i due rappresentanti dei clan Hop Wei e Long Zii. I due tong rivali, infatti, onde evitare altri spargimenti di sangue in città hanno optato per un combattimento corpo a corpo tra due "prescelti"...e uno di questi è nientemeno che Ah Sahm. Buckley bluffa nel tentativo di far abbassare la parcella a Mercer. Bill e Lee interrogano Wang Chao riguardo una serie di omicidi particolari avvenuti di recente a San Francisco. Ah Sahm ripensa al suo passato e ai sacrifici fatti per diventare il guerriero che è adesso, e intanto Ah Toy lo mette in guardia: da lì in avanti dovrà sempre guardarsi le spalle.

Warrior, stagione 1, episodio 10

Ah Sahm rinnega le sue radici da combattente e si ritira nel "sottomondo" della working class di lavoratori cinesi. Big Bill si sente in colpa per quanto successo a Lee e gli fa la guardia in ospedale. In segno di ritorsione nei confronti dei membri dei tong che hanno insanguinato le strade della Chinatown, gli agenti di polizia non si esitano a usare il manganello e a somministrare una giustizia alquanto "corporea", così Mai Ling si ritrova costretta a predere alcune decisioni difficili per superare questo momento. Bruciato da Buckley, Leary decide di arrangiarsi da solo, così si reca alla fabbrica di Mercer. Intenzionato a riportare Ah Sahm sulla retta (più o meno!) via, Chao si confida con lui e gli racconta un aneddoto piuttosto personale del suo passato. Anche Ah Toy ha qualcosa per Ah Sahm, un messaggio non propriamente antico, ma comunque pieno di saggezza: il caos porta con sé molte opportunità. Basta saperle cogliere.

