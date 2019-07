Warrior, le reaction gif più belle della serie tv

Continua la corsa di Warrior su Sky Atlantic, ogni lunedì alle 21.15. In attesa dei prossimi appuntamenti, ecco una serie di reaction gif della serie in cui molti si ritroveranno: scopri di più.

Quando tu e il tuo socio (nonché migliore amico) siete riusciti a portare a termine un lavoro in meno della metà del tempo previsto, dunque non rimane altro da fare se non festeggiare:

Quando in ufficio vi aspetta una giornata pesantissima, e allora c'è bisogno di iniziare la giornata nel modo migliore, altrimenti il rischio di uccidere qualcuno è troppo alto!Quando il vostro amico fa il duro e a voi viene un po' da ridere, ma alla fine state al gioco perché gli volete bene:Quando avete bisogno di scaricare la tensione e non c'è niente di meglio di un bel corpo a corpo:Quando vincete 100 euro al gratta e vinci:Quando non potete fare a meno di essere rapiti dalla bellezza e dalla grazia di una fanciulla...e la fanciulla si accorge di voi!! Ma allora è amore vero!!Quando un vostro collega si becca un cazziatone pauroso dal vostro capo, ma voi rimanete impassibili perché in fondo se lo meritava...e anche perché siete in pausa pranzo, e la pausa pranzo è SACRA!Quando: "E' qui la festa??"Quando beccate il vostro amico a flirtare con la sua ex...e sapete che non andrà a finire bene!!Quando non avete proprio voglia di fare quella cosa che dovete fare...ma all fine vi tocca farla lo stesso...Quando non devono rivolgervi la parola...altrimenti fate una strage!!