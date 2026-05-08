Cape Fear, il trailer della serie tv con Javier Bardem e Amy Adams

La miniserie in 10 episodi debutterà venerdì 5 giugno con i primi due episodi su Apple TV e proseguirà ogni settimana fino al 31 luglio. Il thriller psicologico analizza l’ossessione americana per i casi di cronaca nera nel XXI secolo e racconta la storia di due avvocati, sposati tra loro, che affrontano una vera e propria tempesta quando il famigerato assassino che hanno contribuito a far incarcerare viene rilasciato di prigione e brama vendetta

È uscito il trailer della miniserie in 10 episodi Cape Fear con protagonisti Javier Bardem e Amy Adams, che debutterà venerdì 5 giugno con i primi due episodi e proseguirà con nuove puntate ogni venerdì fino al 31 luglio su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il thriller psicologico scritto e prodotto da Nick Antosca, che si basa sul romanzo The Executioners (1957) di John D. MacDonald e sul film Il promontorio della paura (1991) di Martin Scorsese, a sua volta remake dell’omonima pellicola (1962) con Gregory Peck, vede tra i produttori esecutivi sia lo stesso Scorsese, sia Steven Spielberg, che all’inizio degli anni Novanta era stato anche tra i produttori esecutivi dell’adattamento del collega regista.

La serie tv Cape Fear, che richiama lo stile di Alfred Hitchcock, analizza l’ossessione americana per i casi di cronaca nera del XXI secolo e racconta la storia di Anna (Amy Adams, che eredita il ruolo dalle precedenti interpreti dei film Lori Martin e Jessica Lange) e di Tom Bowden (Patrick Wilson, che eredita il ruolo dai precedenti interpreti dei film Gregory Peck e Nick Nolte), avvocati felicemente sposati che si ritrovano a dover affrontare una vera e propria tempesta quando Max Cady (Javier Bardem), il famigerato assassino che hanno contribuito a far incarcerare, viene rilasciato di prigione e brama vendetta. Il cast include anche Joe Anders, Lily Collias e Malia Pyles, CCH Pounder, Jamie Hector, Anna Baryshnikov, Ron Perlman, Ted Levine e Margarita Levieva.

L’episodio pilota della serie tv Cape Fear è diretto da Morten Tyldum, che è anche produttore esecutivo. Il creatore Nick Antosce è showrunner e produttore insieme ad Alex Hedlund per Eat the Cat, mentre Darryl Frank e Justin Falvey producono insieme a Steven Spielberg per Amblin Television. Amy Adams e Javier Bardem sono produttori esecutivi.

Lo scorso febbraio, durante il Press Day di Apple TV, il creatore e showrunner della serie tv Cape Fear, Nick Antosca, aveva dichiarato di non voler svelare alcun colpo di scena, ma di aver reimmaginato la storia originale narrata nel film Il promontorio della paura di Martin Scorsese, al quale aveva riconosciuto “una sorta di energia febbrile” e la capacità di generare sensazioni di “un incubo”. Nel corso del panel, Antosca aveva poi chiesto agli attori protagonisti, Amy Adams e Patrick Wilson, con quale modalità avessero espresso il “terrore primordiale” della storia. L’attrice aveva spiegato che entrambi si erano calati nella parte di due genitori che cercavano di proteggere a tutti i costi i loro figli. Per lei, inoltre, il collega Javier Bardem aveva conferito il suo “carisma naturale” al personaggio di Max Cady, reso iconico nelle pellicole Il promontorio della paura rispettivamente da Robert Mitchum e da Robert De Niro. Tuttavia, secondo Adams l’attore spagnolo avrebbe poi aggiunto un nuovo tocco: “Apporta anche molta vulnerabilità, e c’è tanta devastazione in questo tradimento. Non vedo l’ora che possiate vederlo”. Antosca aveva infine fatto alcune osservazioni sui toni della serie: “Fin dal primo momento, per me, la serie parla di un senso di angoscia palpabile. E riflette l’atmosfera del vivere nel 2026, con le sue incertezze, ambiguità e paranoia”.