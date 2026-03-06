Netflix ha diffuso il primo trailer di "Beef - Lo scontro" stagione 2, nuovo ciclo di episodi della pluripremiata miniserie del 2023, vincitrice di otto Emmy Awards, trasformata dai creatori in uno show antologico. Nella clip, le immagini dei nuovi quattro protagonisti, super star del cinema e della tv: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny. Gli episodi, in streaming dal 16 aprile, visibili anche su Sky e Now.

I fan di Beef - Lo scontro, serie di culto diventata nel 2023 un fenomeno televisivo della stagione, sta per tornare ed è Netflix a ricordare al pubblico l'appuntamento col rilascio del primo trailer ufficiale, disponibile anche in italiano.

Il primo montaggio - clip lunga poco più di un minuto, caricata in testa a questo articolo - rende l'idea del caos che caratterizza la nuova trama, un nuovo scontro tra persone, più precisamente tra coppie di generazioni differenti, alle prese con emozioni, desideri e frustrazioni.

Lo scontro nel primo trailer ufficiale

Cailee Spaeny e Charles Melton, in Beef 2 Ashley e Austin, quest'ultimo aspirante personal trainer del club per clienti facoltosi che fa da sfondo alla vicenda, assistono a una lite furiosa tra il capo di lui, Josh Martin e sua moglie, interpretati rispettivamente da Oscar Isaac e Carey Mulligan.

Lo scontro si interrompe quando i due litiganti si accorgono che i loro dipendenti stavano osservando la scena.

Le due coppie sono legate alla proprietaria del club, la miliardaria coreana interpretata da Youn Yuh-hung, da un sistema di favori e scambi. L'anziana signora sta cercando, con fatica, di gestire uno scandalo che riguarda il suo secondo marito, il Dottor Kim (la star di Parasite Song Kang-ho).

La tensione si taglia a fette nei poco più di sessanta secondi del trailer, immagini che anticipano un prodotto avvincente e godibilissimo almeno quanto gli episodi della prima stagione.

Un cast stellare

Beef 2 arriverà in tv, su Netflix, il prossimo 16 aprile con gli otto episodi che lo compongono. La nuova stagione dello show potrà essere vista anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il trailer punta sui personaggi e le loro dinamiche ma non manca di sottolineare quanto lo show sia impreziosito da interpreti di peso.

Carey Mulligan è una candidata all'Oscar, Youn Yuh-hung lo ha vinto nel 2021 per Minari.

Oscar Isaac ha vinto il Golden Glbe nel 2016, Cailee Spaeny e Charles Melton sono volti della nuova Hollywood che si sono subito imposti al pubblico coi loro ruoli (entrambi sono stati candidati al Golden Globe, lei per Priscilla, lui per May December).

A questi si aggiunge la star di Parasite Song Kang-ho come guest star.

La prima stagione di Beef - Lo scontro ha fatto incetta di premi, dai Golden Globe agli Emmy Awards. Le star della prima e fortunata stagione erano Ali Wong e Steven Yeun, affiancati da Joseph Lee, Young Mazino, David Choe e altri.