In occasione dell’Apple TV Press Day, il cast di Monarch: Legacy of Monsters è salito sul palco dell’evento per presentare il trailer ufficiale della seconda stagione. Come già annunciato, i nuovi episodi vedranno l’arrivo del nuovo mostro Titan X. La piattaforma di streaming ha anticipato: “Non è soltanto un altro mostro, ma è un cataclisma vivente. Quando la sua enorme forma bioluminescente emerge dalla superficie dell'oceano, il mondo sembra trattenere il respiro”.

La seconda stagione vedrà protagonisti Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm. Il primo episodio farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente venerdì 27 febbraio 2026. Guest star Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper e Camilo Jiménez Varón.

Il trailer, presente nel video di apertura, ha offerto un primo sguardo sull’attesa produzione. Intervistata da Collider, Anna Sawai ha svelato: “Penso di poter dire che intraprenderemo un viaggio enorme, andremo in direzioni diverse, perderemo alcune persone e ne troveremo di nuove, penso che sia più o meno così, ma sarà molto emozionante”.

Questa la sinossi ufficiale: “Nella seconda stagione il destino della Monarch, e del mondo, è in bilico. La drammatica saga svela segreti sepolti che riuniscono i nostri eroi (e cattivi) su Skull Island di Kong, e un nuovo, misterioso villaggio dove un mitico Titano emerge dal mare”. Il testo prosegue: “Gli effetti a catena del passato si ripercuotono sul presente, confondendo i legami tra famiglia, amici e nemici, il tutto con la minaccia di un evento titanico all’orizzonte”. Legendary ha aggiunto sul suo canale YouTube: “Questa drammatica saga, che abbraccia tre generazioni, svela segreti nascosti e il modo in cui eventi epici e sconvolgenti possano ripercuotersi sulle nostre vite”.