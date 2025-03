È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova serie televisiva di genere gangster-drama diretta dal famoso cineasta inglese. In arrivo su Paramount+, lo show si preannuncia come un racconto adrenalinico di potere, lealtà e violenza. L'ex James Bond di quattro film della saga 007 recita nei panni di un carismatico boss malavitoso, mentre l'interprete di Eddie Brock nella serie di film di Venom è nel ruolo del suo braccio destro, tanto feroce quanto devoto

È uscito il trailer ufficiale di MobLand, la nuova serie televisiva di genere gangster-drama diretta dal famoso cineasta inglese Guy Ritchie, che dirige un cast eccezionale che fa capo a due divi del calibro di Pierce Brosnan e Tom Hardy.



In arrivo su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q), lo show si preannuncia come un racconto adrenalinico di potere, lealtà e violenza, con Brosnan nei panni di un carismatico boss malavitoso e Hardy nel ruolo del suo braccio destro, tanto feroce quanto devoto.



Una nuova epica criminale che porta con sé l’inconfondibile firma di Guy Ritchie sta quindi per arrivare sugli schermi. L’attesa per il debutto è quasi terminata: MobLand sarà disponibile su Paramount+ dal 30 marzo 2025.

E se il trailer è un indizio di ciò che ci aspetta, allora gli spettatori possono prepararsi a un crime-drama carico di tensione, tradimenti e violenza, in perfetto stile Guy Ritchie insomma. La combinazione di un cast d’eccezione e una regia esperta promette di portare sullo schermo una storia intensa e coinvolgente.



Potete guardare il trailer ufficiale di MobLand nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Intrighi e potere: la storia dietro MobLand

Al centro della vicenda, troviamo Conrad Harrigan, interpretato da Brosnan, un uomo che ha costruito un impero criminale con astuzia e determinazione. Ma come ogni re del crimine sa bene, mantenere il potere è ancora più difficile che conquistarlo. A proteggerlo e a garantire che nessuno osi sfidarlo c’è Harry, interpretato da Hardy, una figura brutale e spietata che non conosce mezze misure quando si tratta di difendere il proprio capo.

La tensione è palpabile

Nel trailer appena rilasciato (che trovate in alto, nella clip posta in testa all’articolo) la tensione è palpabile: esplosioni, sparatorie e giochi di potere si susseguono in un vortice che lascia presagire una narrazione intensa e piena di colpi di scena. Brosnan, con la sua voce magnetica, pronuncia una frase che racchiude l’essenza del suo personaggio, una frase che in italiano si traduce come segue: "Il potere è un mostro affamato, e c’è sempre qualche maledetto topo pronto a prendersi ciò che è mio” (in lingua originale, l’attore dice: “Power is a hungry thing, and there’s always a rat bastard looking to take what’s mine”).



Helen Mirren completa il cast

A completare il quadro c’è la moglie di Conrad (Brosnan), interpretata dalla straordinaria Helen Mirren, un personaggio che sembra avere un ruolo chiave nella gestione dell’impero criminale del marito.

“Mia moglie è la mente dietro al fascino. È lei a tenermi insieme. Questo la rende la più pericolosa di tutti”, afferma Brosnan nel trailer, lasciando intendere che dietro il successo del suo personaggio si cela un’intelligenza affilata come una lama.

Un cast di stelle per un crime-drama esplosivo

Oltre ai due protagonisti e a Helen Mirren nel ruolo della moglie di uno dei due co-protagonisti, il cast di MobLand è arricchito da nomi di grande calibro.

Paddy Considine interpreta Kevin Harrigan, figlio di Conrad, alle prese con il difficile equilibrio tra famiglia e crimine. Joanne Froggatt è Jan Da Souza, la moglie di Harry, che probabilmente conosce le ombre più oscure del marito. Lara Pulver veste i panni di Bella Harrigan, la moglie di Kevin, mentre Anson Boon interpreta Eddie Harrigan, il giovane ribelle della famiglia.

Completano il cast Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ed Emily Barber, ognuno destinato a portare nuovi livelli di complessità alla storia.



Una produzione ambiziosa

Curiosamente, la serie non è nata come progetto originale: inizialmente sviluppata con il titolo The Donovans, era pensata come uno spin-off britannico della popolare Ray Donovan di Showtime. Tuttavia, la produzione ha preso una direzione indipendente, trasformandosi in un racconto del tutto nuovo, senza legami con il franchise originale.

Dietro le quinte troviamo una squadra di produttori di primissimo livello, tra cui Guy Ritchie, Jez Butterworth, Kris Thykier e lo stesso Tom Hardy, affiancati da nomi come Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Ronan Bennett, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari. La serie è prodotta in collaborazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, mentre la distribuzione è affidata a Paramount Global Content Distribution.



Potete guardare il trailer ufficiale di MobLand nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.