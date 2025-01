983680



Alien: Pianeta Terra (titolo originale: Alien: Earth) continua a mantenere altissimo il livello di appeal e mistero: il teaser trailer della serie televisiva prequel, pubblicato in rete nelle scorse ore (e che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip in testa a 1questo articolo), mostra il ritorno dell’incubo.

Il nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima serie FX, che uscirà nell’estate 2025 ci offre un assaggio di questo capitolo inedito, aggiungendo ulteriore suspense al già consolidato entusiasmo dei fan.

Il teaser trailer recentemente rilasciato continua a mantenere alta la tensione, lasciandoci intravedere poco, ma regalando un’atmosfera carica di inquietudine e mistero.

Dopo aver condiviso un poster promozionale suggestivo e accattivante, FX e Hulu hanno pubblicato una breve anteprima video, firmata da Noah Hawley, celebre creatore di serie come Fargo e Legion.



Potete guardare il nuovo teaser trailer della serie tv Alien: Pianeta Terra nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Uno degli appuntamenti top per i fan del genere

Con un calendario fitto di nuove serie tv di fantascienza pronte a debuttare nel 2025, Alien: Pianeta Terra si presenta come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del genere sci-fi.

Si tratta di un evento storico per il franchise, poiché è la prima volta che l’universo di Alien viene trasposto in formato seriale. L’uscita è fissata per questa estate, ma i dettagli sulla trama rimangono avvolti nel mistero.

Rispetto ai primi accenni trapelati alla fine del 2024, questo teaser trailer ci offre qualche secondo in più, pur restando più enigmatico rispetto ai frammenti visti nel video promozionale generale delle uscite Disney+ del 2025.



Lo spettatore si cala nella prospettiva di un alieno

Nel filmato che vedete in alto, in testa all’articolo, lo spettatore assume la prospettiva di un alieno che si muove silenziosamente sul soffitto di un’astronave. La scena culmina con la rivelazione che la nave spaziale sta precipitando fuori orbita, dirigendosi verso la Terra.

Il risultato? Un’esperienza visiva che ricorda il caos di un’asciugatrice in movimento, mentre nel frattempo (oltre a destabilizzare, nel vero senso del termine) riesce a intrigare e mantenere viva la suspense.



Gli Xenomorfi invadono la Terra

I rumors relativi alla serie Alien: Pianeta Terra suggeriscono che gli Xenomorfi arriveranno sulla Terra in un’epoca antecedente agli eventi del primo film del 1979.

Questo cambiamento temporale apre scenari completamente nuovi e inesplorati per la saga. Tuttavia, le domande principali rimangono senza risposta: chi saranno i primi sfortunati a imbattersi in queste creature letali, frutto della mente visionaria di H.R. Giger? E, soprattutto, quali strategie potranno adottare per sopravvivere e per sconfiggere i predatori alieni?

Il teaser trailer lascia spazio all’immaginazione, ma è certo che il pericolo e la tensione saranno al centro della narrazione. I fan del franchise non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli e risposte a questi interrogativi.

Un cast eccezionale per la serie Alien: Pianeta Terra

Alien: Earth vanta un cast di alto livello, che include attori di grande talento e notorietà.

Tra i protagonisti spicca Sydney Chandler, nota per il suo ruolo in Don’t Worry Darling, e Alex Lawther, già apprezzato per la sua interpretazione in Star Wars: Andor.

Non manca il carisma di Essie Davis, indimenticabile protagonista de The Babadook, e di Timothy Olyphant, visto di recente in The Mandalorian. Accanto a loro troviamo Samuel Blenkin, volto noto di Black Mirror, e Adarsh Gourav, protagonista di Guns & Gulaabs. Completano il gruppo Erana James, amata dai fan di The Wilds, David Rysdahl, apparso in No Exit, e Kit Young, una delle stelle di Shadow and Bone. Un cast che promette una sinergia unica e performance indimenticabili.

