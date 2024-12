È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie d'animazione in arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Vedremo i due celebri eroi gallici messi a titolo prepararsi a conquistare il pubblico con una nuova avventura assai avvincente, in arrivo nel 2025

È uscito il teaser trailer di Asterix & Obelix: Il duello dei capi, la serie animata attesa su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per il prossimo anno. Potete guardare il video che anticipa ciò che vedremo in questa serie di animazione che farà la gioia dei fan dei due celebri Galli nella clip che trovate qui in alto, in testa a questo articolo.

La serie, intitolata Asterix & Obelix: Il duello dei capi, è una reinterpretazione contemporanea delle amatissime storie nate dalla penna di René Goscinny e dai disegni di Albert Uderzo. Dopo aver ispirato numerosi adattamenti, tra cui cinque film live-action e ben dieci lungometraggi animati, i due protagonisti tornano in una versione moderna, curata dai registi Alain Chabat e Fabrice Joubert.

Questa nuova serie animata, frutto della collaborazione tra Les Éditions Albert René e il produttore Alain Goldman, promette di catturare lo spirito originale del fumetto con un tocco fresco e coinvolgente. L'animazione, realizzata dagli studi TAT Productions, si preannuncia un appuntamento imperdibile per fan di lunga data e nuove generazioni.



La trama: Roma contro l'ultimo villaggio ribelle

La nuova serie animata racconta quanto segue: l’Impero Romano, determinato a sottomettere l’ultimo baluardo della resistenza gallica, mette nel mirino il piccolo e leggendario villaggio dove abitano Asterix e Obelix. Grazie alla loro celebre pozione magica, i Galli hanno sempre respinto gli attacchi romani, dimostrando una forza sovrumana.

Ma quando il druido Panoramix, l’unico in grado di preparare la preziosa pozione, perde improvvisamente la memoria, la situazione si complica.

Senza la loro arma segreta, i coraggiosi abitanti del villaggio si ritrovano in una posizione di grande vulnerabilità. Toccherà dunque ad Asterix, con la sua intelligenza e il suo coraggio, e a Obelix, dotato della proverbiale forza erculea, difendere la loro casa contro la minaccia dell'invincibile esercito romano. La serie promette avventure epiche, battaglie divertenti e, ovviamente, il consueto umorismo che ha reso questi personaggi un'icona mondiale.



Una produzione d’eccezione

Asterix & Obelix: Il duello dei capi vede il coinvolgimento di nomi importanti nel panorama cinematografico francese. Alain Chabat, già noto per il suo lavoro su Asterix & Obelix: Missione Cleopatra (2002), torna a occuparsi dell’universo gallico come creatore e regista della serie, affiancato da Fabrice Joubert, esperto animatore e regista. La produzione è guidata da Alain Goldman, mentre l’animazione è affidata a TAT Productions, studio rinomato per la qualità dei suoi lavori.

Questa nuova versione punta a combinare l’arte classica dei fumetti con le tecniche più avanzate dell’animazione digitale, creando un prodotto che rispetta la tradizione ma allo stesso tempo riesce a parlare al pubblico contemporaneo.



Il successo senza tempo di Asterix e Obelix

Dal 1959, anno della loro creazione, Asterix e Obelix hanno saputo conquistare il cuore di milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

Le loro avventure, intrise di ironia e cultura storica, hanno attraversato generazioni senza perdere freschezza. Questa nuova serie animata rappresenta un ulteriore capitolo della loro straordinaria storia, promettendo di mantenere intatto lo spirito originale pur adattandosi alle esigenze narrative e visive di oggi.

Netflix, grazie a questa produzione, offre ai fan un’opportunità unica per rivivere le avventure dei due Galli più famosi della storia, accompagnati dalla loro proverbiale resistenza contro l'oppressore romano.



Un appuntamento imperdibile nel 2025

Il teaser trailer, rilasciato in anteprima, anticipa un progetto ambizioso e fedele allo stile umoristico dei fumetti originali. Con scene dinamiche e un’animazione curata nei minimi dettagli, la serie Asterix & Obelix: Il duello dei capi promette un mix irresistibile di azione, risate e momenti indimenticabili.

L’attesa è ormai iniziata: Asterix e Obelix si preparano a tornare, più agguerriti che mai, per difendere il loro villaggio e affrontare il potere di Roma in una battaglia epica. L’appuntamento è fissato per il 2025 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

