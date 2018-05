Trust - Il rapimento Getty: Ricordi sbiaditi. FOTO

Puntata quasi interamente in flashback per la serie che ci porta dentro uno dei rapimenti più controversi della seconda metà del Novecento. Come mai i rapporti tra Getty Sr. e suo figlio sono così pessimi?Cos'è successo durante l'infanzia di Paul, perché suo padre e suo nonno si sono allontanati così tanto? Intanto, nel presente, i 5 milioni di dollari del riscatto sono pronti per essere consegnati ai rapitori. Ovviamente le cose non andranno come previsto, e Primo perderà definitivamente la pazienza... L'appuntamento col settimo episodio di Trust - Il rapimento Getty è per mercoledì 9 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic - SCOPRI LO SPECIALE SU TRUST - IL RAPIMENTO GETTY