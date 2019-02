Un terzetto d'eccezione per una serie eccezionale: Mahershala Ali, Stephen Dorff e, last but not least, Carmen Ejogo. L'attrice, conduttrice televisiva, musicista e cantante britannica è la determinata Amelia Reardon nella terza stagione di True Detective . In attesa di vederla nei prossimi episodi della serie creata da Nic Pizzolatto - in onda in prima tv su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 22.15) e alle 21.15 in versione doppiata -, sfoglia la gallery con le sue foto più belle.