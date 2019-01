True Detective 3, episodio 4: The Hour and the Day. FOTO

1980: Hays e West portano avanti le indagini. La speranza, ovviamente, è quella di ritrovare viva la piccola Julie. I due detective seguono una pista che sembra in qualche modo collegare la scomparsa dei giovani Purcell e la parrocchia della zona. Intanto, Amelia e Wayne escono a cena: è l'inizio di un amore tanto intenso quanto a volte problematico. Brett Woodard continua a subire le angherie e le minacce di un manipolo di genitori preoccupati. Freddy Burns viene interrogato: cosa e quanto sa veramente il ragazzo? 1990: viene ufficialmente riaperta l'indagine riguardante il caso Purcell. Hays torna dunque a lavorare insieme a West, ma sono passati molti anni, e i due devono riabituarsi l'uno alla presenza dell'altro. Wayne aggiorna Amelia sulla riapertura del caso. Tra i due c'è molta tensione a causa del libro che lei sta scrivendo: cos'è veramente successo al loro matrimonio? 2015: grazie all'aiuto di Elisa, la reporter che sta realizzando il documentario sul caso Purcell, Hays viene a conoscenza di nuove informazioni, ricorda nuovi dettagli e fa nuove connessioni tra elementi e indizi che all'epoca o gli erano sfuggiti o erano passati in secondo piano. Suo figlio Henry, anche lui poliziotto, però è preoccupato per lui. Sfoglia la gallery del quarto episodio diTrue Detective 3, in onda in versione originale sottotitolata lunedì 28 gennaio alle 03.00 (in contemporanea con gli U.S.A.) e poi in replica in seconda serata alle 22.15, subito dopo il terzo episodio in versione doppiata - True Detective, scopri lo speciale sulla serie