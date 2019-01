Negli ultimi anni l'abbiamo visto in tv e al cinema: lui è Mahershala Ali , protagonista della terza stagione di True Detective , ed è uno degli attori statunitensi più apprezzati e richiesti degli ultimi anni. Nato a Oakland, California, il 16 febbraio 1974, Ali - nato Mahershalalhashbaz Ali, il cambio del nome avverrà infatti solo dopo il 2010 - fa i primi passi in tv nella serie Crossing Jordan . Negli anni successivi lo troviamo in numerose serie e in numerosi film. E' però nel 2013 che, finalmente, fa il grande salto, e lo fa grazie al personaggio di Remy Danton in House of Cards . Da lì in poi per lui c'è stato un successo dietro l'altro, tra cui un Oscar per Moonlight e un Golden Globe per Green Book . Sfoglia la gallery con le foto più belle di Mahershala Ali.