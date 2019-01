True Detective 3: la trama della serie tv

Un caso “maledetto” che dura da 35 anni, e che da 35 anni ha occupa i pensieri del detective Wayne Hays. Un cerchio che prima di chiudersi rivelerà nuove, inquietanti verità. Arriva su Sky Atlantic, a partire dal 14 gennaio alle 03.00 (in contemporanea con la messa in onda statunitense, dunque in versione originale sottotitolata) , la terza stagione di True Detective : continua a leggere e scopri la trama

Dopo una seconda stagione che non ha completamente convinto il pubblico e la critica, True Detective aggiusta il tiro per la terza stagione, e torna alle atmosfere del primo capitolo, apprezzato in tutto il mondo e considerato ormai un cult. True Detective 3 avrà come protagonista il Premio Oscar Mahershala Ali, che interpreterà il detective Wayne Hays, al centro di un'indagine "maledetta" che segnerà per sempre la sua vita.

Negli U.S.A. la serie debutterà domenica 13 gennaio, lo slot settimanale strategico destinato alle produzioni drama più importanti. In Italia, l'appuntamento con la serie sarà doppio. Gli episodi, infatti, andranno in onda in versione originale sottotitolata in contemporanea con l'America (dunque il 14 gennaio alle 03.00 del mattino), e poi, una settimana dopo, in versione doppiata in italiano, in prima serata alle 21.15.

True Detective 3: la trama

Wayne Hayes è un detective ormai in pensione che da ben 35 anni è tormentato da un caso del passato. 1980: è passata una settimana da Halloween, e Will e Julie Purcell, due fratelli rispettivamente di 12 e 10 anni, una sera non tornano più a casa a West Fringe, in Arkansas. I loro genitori, Tom e Lucy, sono disperati. La polizia viene allertata, e il caso viene affidato a Hays e al suo partner Roland West. Cos’è successo a Will e Julie?

I Purcell, che già non andavano d’accordo prima e che ora non fanno che rinfacciarsi a vicenda la sparizione dei figli, non sono di grande aiuto, ma i due detective fanno del loro meglio per ricostruire gli ultimi giorni e gli ultimi spostamenti dei ragazzini. Purtroppo, però, i fratelli vengono trovati morti.

Da missing a murder, da ricerca di persone scomparse a indagine per omicidio: tutto si fa ancora più complicato. Viene sguinzagliata una pletora di ufficiali della contea e di agenti dell’FBI, e vengono interrogate molte persone. Si arriva a qualche indagato, ma non si riesce a trovare il colpevole. O i colpevoli. Il caso viene dunque accantonato, ma dieci anni dopo, nel 1990, una nuova, scioccante scoperta riporta i riflettori sul caso. Eppure la verità è ancora lontana.

25 anni dopo, Hays, ormai anziano, accetta di essere intervistato per un documentario true crime incentrato sul brutale omicidio di Will e Julie Purcell. E lì, rispondendo alle domande dell’intervistatrice e rivisitando anche il più piccolo dettaglio, riaffiorano alcune dolorose memorie. Qualcosa non torna. Qualcosa non è mai tornato...