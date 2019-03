I piani di fuga di Jim/Jack, Angela e Anna vanno in fumo nel momento in cui i tre si imbattono nel pick-up di Rosa. Il ritorno a Prairie Field è un ritorno doloroso, specialmente per i Nickel. Il Giorno del Giudizio è dietro l'angolo. Sfoglia la gallery con le foto del nono episodio della seconda stagione di Tin Star, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 15 marzo alle 21.15.