Johan e Jim tentano di proteggere le loro rispettive famiglie, ma i loro nemici sono molto agguerriti. Come se non bastasse, Jack vede nuovamente Whitey: cosa sta cercando di comunicargli il suo inconscio? Anna chiede ai suoi genitori la verità, solo la verità, mentre Elizabeth non vede l'ora di andarsene per sempre da quel posto, visto che da quando è arrivata lì non ha avuto nient'altro che guai. Sfoglia la gallery con le foto dell'ottavo episodio della seconda stagione di Tin Star, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 8 marzo alle 22.15.