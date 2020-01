Continua su Sky Atlantic la corsa di The New Pope , il seguito di The Young Pope , l'acclamata serie tv creata e diretta da Paolo Sorrentino. Jude Law torna a vestire i panni di Lenny Belardo, AKA Papa Pio XIII, ma ecco uno sfidante di tutto rispetto, Sir John Brannox, il nuovo Papa interpretato da John Malkovich. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 24 gennaio alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni. - The New Pope, il teaser trailer con Jude Law in costume fotogramma per fotogramma. FOTO

The New Pope, episodio 5

E dopo Marilyn Manson, finalmente Papa Giovanni Paolo III incontra anche Sharon Stone, realizzando così un altro dei desideri espressi a Sofia, anche lei donna di successo, anche lei estremamente intelligente, e anche lei incredibilmente bella. Sarà un caso? Non c’è pace per la Chiesa: un altro attentato, questa volta a Lourdes, uno dei luoghi più importanti della cristianità, scuote il Vaticano e il Pontefice: come reagirà il nuovo Papa? Cosa dirà in merito? Mentre Tomas Dubois e il Cardinal Spalletta portano avanti i loro traffici non proprio cristallini, scopriamo un’altra sfaccettatura del lato umano di Angelo Voiello. Intanto, Monsignor Cavallo tiene d’occhio le “sorelle ribelli.” Bernardo è diviso tra i suoi desideri e i suoi doveri. L’amicizia tra Sofia e Sir John si fa sempre più profonda: lui si confida con lei, e lei accetta ben volentieri queste confessioni. A Venezia, il respiro di Pio XIII viene costantemente monitorato, e un sospiro è fonte di speranza per i suoi fedelissimi. Abbandonata da tutti, anche da Lenny, Esther prende una decisione che, nel bene e nel male, cambierà la sua vita.

The New Pope, episodio 6

I respiri e i sospiri di Lenny sono l’unico appiglio per i suoi fedelissimi, ma chi ha fede non ha bisogno di molto per credere in un miracolo. Mentre Sofia, sempre più vicina a Sir John, scopre che suo marito è segretamente in combutta con il Cardinal Spalletta, Esther prende in mano le redini della propria vita. Ma è difficile prevedere cosa c’è dietro l’angolo, per entrambe. Voiello, che ha occhi e orecchie ovunque, è a conoscenza sia del riciclo di soldi sporchi e delle società offshore, sia dei segreti delle suore: cosa farà di tutte queste preziose informazioni? Anche un “topo di fogna” come lui, d’altronde, ha un cuore, ma Angelo (un nome che è tutto un programma, considerato il soggetto in questione!) sa bene che non può permettersi di non usare il cervello in un momento come questo. Sempre alla ricerca dell’agognata autorevolezza, Giovanni Paolo III finalmente si decide a farsi intervistare, ma la situazione gli sfugge di mano in maniera imprevedibile e imprevista.