The Loudest Voice, episodio 5, 2012

Le elezioni presidenziali si avvicinano, e Roger ha intenzione di fare quanto in suo potere per evitare la rielezione di Obama. Intanto, i rapporti professionali tra Ailes e Gretchen Carlson si deteriorano di giorno in giorno,. La conduttrice prova a guardare altrove, ma il potente produttore le fa terra bruciata attorno. Il giornalista Gabriel Sherman sta scrivendo un libro sulla nascita di Fox News, ma Roger non è molto contento all'idea: non vuole che qualcuno va a ficcare il naso dove non dovrebbe. Joe comincia ad avere sei seri ripensamenti sul suo coinvolgimento con gli Ailes. Brian scopre che in un piano dismesso del palazzo dove ha sede il canale ci sono delle persone che diffamano online via social, specialmente Twitter, il libro di Gabriel, The Loudest Voice in The Room. Confuso e arrabbiato, chiede spiegazioni a Roger, ma in tutta risposta viene liquidato dopo aver firmato un NDA, un accordo di non divulgazione. Anche Laurie, sempre più sofferente, si ritrova costretta a firmare un accordo del genere in cambio di una cospicua somma di denaro. Ailes si mette al lavoro per trovare un candidato repubblicano che alle prossime elezioni abbia delle effettive chance di vittoria: forse Donald Trump? Gretchen ha un aspro confronto con Roger, che l'accusa di essere un'ingrata. Lei apparentemente incassa senza ribattere...ma in realtà...

The Loudest Voice, Naomi Watts è Gretchen Carlson

The Loudest Voice, episodio 6, 2015

Sempre più anziano e malato, Ailes deve prendere atto del fatto che il suo corpo è sempre più debole. La cosa che lo fa infuriare più di tutte, però, è uno specifico tipo di declino: l'impotenza. Lachlan e James Murdoch diventano ufficialmente i vice del padre e assumono un maggiore controllo su News Corp. Ovviamente Roger detesta l'idea di dover rispondere a loro e di essere limitato nelle sue decisioni. Nonostante abbia ricevuto l'ordine preciso di non focalizzarsi su un solo candidato repubblicano, Roger si accorda in segreto con Donald Trump. Inizialmente il supporto di Fox News a The Donald è pressoché totale, ma quando Trump ha un duro scontro con Megyn Kelly, giornalista di punta del canale, la situazione si fa tesa. Gretchen finalmente si decide a rivelgersi a dei legali per costruire un caso contro Ailers e denunciarlo, ma una clausola del suo contratto potrebbe rendere tutto vano. Trump viene ufficialmente scelto come candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2016. Ailes prova a molestare una nuova conduttrice, ma la sua impotenza glielo impedisce.