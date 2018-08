The Deuce 2: il teaser della seconda stagione. VIDEO

Dopo le prime immagini , ecco il teaser : HBO ha rilasciato il primo video promozionale della seconda stagione di The Deuce - La via del porno , in onda negli U.S.A. a partire dal 9 settembre, e prossimamente in Italia in prima tv su Sky Atlantic. Dal 1971 al 1978, la notte continua a essere giovane, spregiudicata e piena di "attrazioni" di ogni genere: continua a leggere, scopri di più e guarda il video

HBO ha finalmente rilasciato il teaser della seconda stagione di The Deuce - La via del porno, in onda negli U.S.A. a partire dal 9 settembre, e prossimamente in Italia in prima tv su Sky Atlantic:

Protagonisti indiscussi di questo nuovo capitolo della serie creata da George Pelecanos e David Simon saranno ovviamente Maggie Gyllenhaal e James Franco, rispettivamente Eileen "Candy" Merrell e i gemelli Vincent e Frankie Martino. Come però si vede dal teaser, ritroveremo anche altri personaggi già visti nella prima stagione, tra cui C.C. (Gary Carr), Abby (Margarita Levieva), Lori (Emily Meade), e altri ancora.

Sono passati alcuni anni dal finale della stagione 1 (dal 1971 ci ritroveremo infatti nel 1978, l'epoca della disco e del punk), e a quanto pare Eileen e Vince hanno fatto fortuna nei loro rispettivi campi. A breve torneremo dunque nell'area conosciuta per l'appunto come "The Deuce" (tra la 42th Street, la 42ma, e Times Square), e sicuramente ne vedremo delle belle.

Di seguito, alcune immagini tratte dal teaser.

