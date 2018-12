Buone notizie per i fan di The Deuce – La via del porno : la seconda stagione della serie debutterà negli U.S.A. su HBO il 9 settembre, per poi arrivare anche in Italia, come sempre su Sky Atlantic. Ecco le primissime immagini di questo nuovo capitolo. Protagonisti indiscussi Maggie Gyllenhaal e James Franco : continua a leggere e scopri di più

Continuano le avventure dei protagonisti di The Deuce – La via del porno, che tornerà il 9 settembre negli U.S.A. su HBO con i nuovi episodi della seconda stagione, per poi arrivare anche in Italia, ovviamente su Sky Atlantic. Qui sotto il poster che annuncia il ritorno della serie:

#TheDeuce returns for season two Sunday, Sept. 9 at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/wbHZABMVi7 — HBO PR (@HBOPR) 9 luglio 2018

Protagonisti indiscussi delle prime due immagini ufficiali - che trovate qui sotto - sono, come si poteva facilmente immaginare, Maggie Gyllenhaal e James Franco, che nella serie interpretato rispettivamente Eileen "Candy" Merrell - che da prostituta si reinventa attrice nell'emergente industria del porno (ma è evidente che le sue mire sono ben più alte, diciamo dietro la cinepresa, o, perché no, dietro una scrivania, magari in veste di produttrice) - e i gemelli Vincent e Frankie Martino - il primo ex barista che si ritrova dapprima a gestire un bar per conto del boss mafioso di turno e poi a gestire una serie di locali di vario genere, il secondo ex galeotto amante del gioco d'azzardo e sempre in prima linea quando c'è da quadagnare qualche soldo in modo "poco ortodosso".

La serie, creata da George Pelecanos e David Simon, è stata accolta molto bene sia dal pubblico che dalla critica, guadagnandosi infatti il rinnovo per una seconda stagione. The Deuce - La via del porno è ambientata tra gli anni 70 e gli anni 80 nella zona che all'epoca era per l'appunto conosciuta con quel nome, l'area che grossomodo comprende la 42th Street (la 42ma) e Times Square.

Come dichiarato ufficialmente da HBO, e come si può effettivamente evincere dai due poster, tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda ci sarà un salto temporale, e dal 1971 ci ritroveremo nel 1978, l'epoca della disco e del punk. Ne vedremo, e ne sentiremo, delle belle!

James Franco sul set della seconda stagione di The Deuce @HBO

Maggie Gyllenhaal sul set della seconda stagione di The Deuce @HBO