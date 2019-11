Sasha, che sta facendo una corte spietata a Helen, propone delle modifiche alla sceneggiatura di Noah, e Solloway ovviamente non è contento né di una cosa né dell'altra. A Montauk, Joanie deve affrontare alcuni fantasmi emotivi del passato. -Noah, Margaret e Stacey su una cosa sono tutti e tre d'accordo: Sasha non li convince. Noah, addirittura, prova a sabotare la relazione della sua ex moglie con la star hollywoodiana durante la notte di Halloween, ma le cose non vanno neanche lontanamento come sperato. Whitney e Colin sono in crisi, e il ritorno in scena di Furkat non fa altro che peggiorare la situazione. Joanie va al cimitero di Montauk a visitare la tomba di Cole, morto nel 2053.