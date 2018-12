Sharp Objects: Qualcosa che non può essere aggiustato

Mentre indaga sulla morte di Natalie Keene, Camille si ritrova a vivere un recente trauma del passato, precisamente del periodo in cui è stata ricoverata per autolesionismo. Il rapporto con Amma, che per lei è praticamente una sconosciuta, è ambiguo: c'è qualcosa in quella ragazzina che la inquieta. Il rapporto con sua madre, in compenso, è sempre il solito: sono due persone che preferirebbero non avere niente a che fare l'una con l'altra, ma, purtroppo per loro, sono unite dal legame di sangue per eccellenza. Il Detective Willis è in aperto contrasto con Vickery, che è sicuro che l'assassino non possa essere un onesto e timorato abitante di Wind Gap. Bob Nash, il padre di Ann, e John Keen, il fratello di Natalie sono, loro malgrado, i protagonisti del gossip cittadino. Adam e Adora hanno un duro confronto. Jackie fa intendere a Camille che in paese c'è qualcosa, o qualcuno, che non va... Non perdere il terzo e il quarto episodio diSharp Objects, in onda in prima tv su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre) lunedì 24 settembre alle 21.15