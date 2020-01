Continua su Sky Atlantic la corsa His Dark Materials - Queste oscure materie , l'adattamento audiovisivo dell'omonima trilogia letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman. Protagonista di questa fiaba a tratti inquietante è la giovane Lyra, che dal giorno alla notte si ritroverà al centro di un'incredibile avventura. Non perdere il quinto e il sesto episodio di Queste oscure materie , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic mercoledì 15 gennaio alle 21.15. - His Dark Materials, scopri lo speciale sulla serie

Queste oscure materie, episodio 5

Lyra e i Gyziani si spingono ancora più a nord insieme a Scoresby e a Iorek: sono alla ricerca di Bolvangar, la stazione scientifica dove vengono tenuti prigionieri i bambini. Entrare lì dentro, però, non sarà facile: su ordine del Magisterium, i Tartari proteggono la base. L'aletiometro, però, si mette in contatto con la sua giovane proprietaria: c'è qualcosa che l'attende in un villaggio di pescatori abbandonato poco distante...un fantasma... Nel mondo parallelo, Elaine e Will Parry vengono spiati da Lord Boreal e dal suo scagnozzo. Se John è ancora vivo, di sicuro cercherà di mettersi in contatto con loro prima o poi. Farder Coram e Serafina Pekkala si rivedono dopo molti anni. La strega accetta di aiutare la giovane Lyra, ma avvisa il suo amore di gioventù: la guerra è vicina. Lyra viene cattura e viene portata a Bolvangar.

Queste oscure materie, episodio 6

A Bolvangar, Lyra ritrova Roger e scopre cosa fanno veramente gli Ingoiatori, cioè l'Intendenza Generale per l'Oblazione. Ma a che pro separare un bambino dal suo daimon? Ad ogni modo, non c'è tempo da perdere: bisogna andarsene da lì, e bisogna farlo subito. L'arrivo alla base della Signora Coulter spariglia le carte in tavola, ma crea anche l'occasione perfetta per la fuga dei piccoli prigionieri. Il viaggio della giovane protagonista, però, non è ancora finito: è tempo di spingersi ancora più a nord, a Svalbard, alla ricerca di suo padre, Lord Asriel. Nel mondo parallelo, Will scopre la verità su suo padre, John Parry, AKA Stanislaus Grumman.