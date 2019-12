His Dark Materials - Queste oscure materie si prepara a conquistare il pubblico con la serie tratta dai libri di Philip Pullman, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da mercoledì 1 gennaio alle 21.15 . In attesa del debutto, scopriamo insieme cinque cose da sapere assolutamente su Dafne Keen e il suo personaggio, Lyra Belacqua. - Queste oscure materie, scopri tutto nello speciale sulla serie

di Matteo Rossini

Siete pronti per tuffarvi in uno dei mondi più affascinanti, misteriosi, esaltanti, oscuri e adrenalinici che abbiate mai visto? Se la risposta è affermativa, allora l’appuntamento da segnarsi in agenda è quello con la prima stagione di "His Dark Materials - Queste oscure materie", in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da mercoledì 1 gennaio alle 21.15.

“His Dark Materials - Queste oscure materie” è pronta per portare gli spettatori in nuove affascinanti avventure. Il trailer della serie ha subito ottenuto grandi consensi da parte del pubblico, curioso più che mai di conoscere questo universo.

La protagonista della serie è Lyra Belacqua, una ragazza dodicenne interpretata magistralmente dalla giovanissima attrice spagnola Dafne Keen. La serie può contare anche su altri grandi nomi della settima arte internazionale, in attesa di vedere “His Dark Materials - Queste oscure materie” (qui potete trovare tutte le foto più belle), scopriamo insieme cinque cose da sapere assolutamente.

1) Dafne Keen: un talento giovanissimo

Dafne Keen ha avuto il compito di ricoprire il ruolo della protagonista Lyra Belacqua. L’attrice, nata a Fuenlabrada il 4 gennaio 2005, è tra gli astri più promettenti nel mondo della recitazione. Il suo destino era già scritto nel DNA, infatti è figlia dell’attore Will Keen e della regista teatrale María Fernández Ache.